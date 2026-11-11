В Ярославской области повысили нормативы на содержание бездомных животных

Норматив на лечение одного животного увеличится с 805,93 до 858 руб., на маркирование — с 467,75 до 498 руб., на вакцинацию — с 715,90 до 762 руб., на стерилизацию — с 2 921 до 3 110,86 руб. Норматив на умерщвление в предусмотренных законом случаях вырастет с 1 217,68 до 1 296,82 руб., на утилизацию трупа — с 1 804,75 до 1 922 руб. Норматив на возврат животного на прежнее место обитания, как и на отлов, составит 1 441,54 руб. вместо 1 353,56 руб.