Трех жителей Новоуральска отправили в колонию за похищение человека из-за 5 тыс.

Следствие установило, что 18 ноября 2025 года Вадим Файзеханов, Егор Осмоловский и Екатерина Гарайшина насильно посадили знакомого мужчину в автомобиль у дома на улице Комсомольской. В машине Файзеханов ударил потерпевшего по животу и извлек сим-карту из его телефона, чтобы тот не мог сообщить о том, что попал в беду. После этого группа доставила жертву в гаражный массив, где незаконно удерживала ее. В гараже Файзеханов и Осмоловский требовали от мужчины 5 тыс. руб., нанеся ему не менее 25 ударов деревянной битой по различным частям тела. Гарайшина снимала происходящее на мобильный телефон. Опасаясь дальнейшего насилия, потерпевший пообещал передать деньги, после чего фигуранты отпустили его из гаража и скрылись.