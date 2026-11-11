Трех жителей Новоуральска отправили в колонию за похищение человека из-за 5 тыс.
Городской суд Новоуральска вынес приговор троим местным жителям, признанным виновными в похищении человека, вымогательстве и причинении легкого вреда здоровью, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Их судили по пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ.
Следствие установило, что 18 ноября 2025 года Вадим Файзеханов, Егор Осмоловский и Екатерина Гарайшина насильно посадили знакомого мужчину в автомобиль у дома на улице Комсомольской. В машине Файзеханов ударил потерпевшего по животу и извлек сим-карту из его телефона, чтобы тот не мог сообщить о том, что попал в беду. После этого группа доставила жертву в гаражный массив, где незаконно удерживала ее. В гараже Файзеханов и Осмоловский требовали от мужчины 5 тыс. руб., нанеся ему не менее 25 ударов деревянной битой по различным частям тела. Гарайшина снимала происходящее на мобильный телефон. Опасаясь дальнейшего насилия, потерпевший пообещал передать деньги, после чего фигуранты отпустили его из гаража и скрылись.
Потерпевший получил сотрясение головного мозга, перелом ребер, тупую закрытую травму грудной клетки, множественные подкожные кровоизлияния, ушибы мягких тканей плеча и бедер.
Вадим Файзеханов приговорен к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, Егор Осмоловский — к 6,5 года колонии строгого режима, а Екатерина Гарайшина — к 5,5 года колонии общего режима.