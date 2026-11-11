В Перми заметнее всего снизилась стоимость аренды двухкомнатных квартир
В октябре в Перми средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила 26 тыс. руб. Это на 2,1% меньше, чем в предыдущем месяце. Стоимость двухкомнатного съемного жилья снизилась на 3,9%, до 32,1 тыс. руб. в месяц. Цена за проживание в трехкомнатной квартире в среднем составила 40 тыс. руб. Это на 3% меньше, чем в сентябре. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».
В целом по России больше всего подешевели в аренде однокомнатные квартиры. Средняя стоимость такого жилья в месяц на российском рынке снизилась на 2,1% и составила 26,7 тыс. руб. Двух- и трехкомнатные квартиры упали в цене на 1,7%, до 33,8 тыс. и 42,5 тыс. руб. соответственно.