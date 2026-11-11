В Прикамье предложили выплачивать сельским учителям-предметникам по 1 млн рублей
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в краевое заксобрание законопроект о дополнительных мерах поддержки педагогов и выпускников девятых классов. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, документом предполагается поддержать учителей математики, физики, информатики, химии и биологии, которые переехали работать в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек.
Выплату в 1 млн руб. смогут получить участники федерального проекта «Земский учитель», преподающие «приоритетные предметы». Власти рассчитывают ежегодно поддерживать по 10 педагогов — всего 30 человек за три года. Законопроект предусматривает также первоочередное зачисление детей учителей в детские сады.
Еще одна инициатива касается выпускников девятых классов, которые не сдали государственную итоговую аттестацию или получили неудовлетворительные результаты. Им предлагают предоставить господдержку для профессионального обучения по программам подготовки рабочих и служащих. Выпускники смогут одновременно осваивать профессию и завершать основное общее образование. Среди возможных направлений — младшая медицинская сестра, плотник, повар и швея.