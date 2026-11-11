В Прикамье предложили выплачивать сельским учителям-предметникам по 1 млн рублей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в краевое заксобрание законопроект о дополнительных мерах поддержки педагогов и выпускников девятых классов. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, документом предполагается поддержать учителей математики, физики, информатики, химии и биологии, которые переехали работать в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек.