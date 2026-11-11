В Уфе вынесли приговор группе за преступления против собственности

С октября 2024 года по январь 2025 года осужденные систематически вымогали деньги у потерпевших, применяя угрозы и насилие. Они несколько раз незаконно проникали в дома потерпевших, а у одного из них отобрали ключи от автомобиля, доставили его к банкомату и под угрозой расправы вынудили перевести деньги на свои счета.