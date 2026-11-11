В Уфе вынесли приговор группе за преступления против собственности
Калининский районный суд Уфы приговорил четверых фигурантов дела о преступлениях против собственности к лишению свободы на сроки от трех лет и трех месяцев до шести с половиной лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии. Они признаны виновными в грабеже (п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 161), неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (п.п. «а, в» ч. 2 ст. 166), разбое (ч. 2 ст. 162) и вымогательство (п.п. «а, в» ч. 2 ст. 163).
С октября 2024 года по январь 2025 года осужденные систематически вымогали деньги у потерпевших, применяя угрозы и насилие. Они несколько раз незаконно проникали в дома потерпевших, а у одного из них отобрали ключи от автомобиля, доставили его к банкомату и под угрозой расправы вынудили перевести деньги на свои счета.
Подсудимые частично признали вину.