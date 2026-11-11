ММК, КЭАЗ и ЭТМ подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение направлено на укрепление кооперации при реализации инфраструктурных проектов и развитие импортозамещения ПАО «ММК». Стороны также намерены сформировать долгосрочный технологический альянс, выстроить устойчивую цепочку поставок критически важного электротехнического оборудования и обеспечить технологическую независимость производственного цикла. Договор определяет основные принципы сотрудничества сторон, в том числе условия гарантийного и сервисного обслуживания оборудования КЭАЗ и порядок согласования сроков производства и поставки продукции завода для проектов и потребностей ММК.