С ярославской школы взыскали 500 тысяч за травму ученицы на перемене

Ростовский районный суд частично удовлетворил иск и взыскал в пользу девочки 250 тыс. руб. Ростовский межрайонный прокурор оспорил размер компенсации. Он указал, что школа отвечает за безопасность учеников и на переменах, а суд первой инстанции не в полной мере учел боль и нравственные страдания девочки, которая не могла вести привычный образ жизни и во время лечения, и в период реабилитации. Апелляция согласилась с доводами прокуратуры и удвоила компенсацию.