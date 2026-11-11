С ярославской школы взыскали 500 тысяч за травму ученицы на перемене
Суд апелляционной инстанции увеличил с 250 тыс. до 500 тыс. руб. компенсацию морального вреда школьнице, получившей перелом копчика на перемене в одной из школ Ярославской области. Об этом сообщила прокуратура региона.
Суд установил, что в марте 2026 года во время перемены девочку толкнул другой ученик. Она упала и получила перелом. После травмы школьница долго лечилась и проходила реабилитацию. Ее мать обратилась в суд с иском к администрации школы.
Ростовский районный суд частично удовлетворил иск и взыскал в пользу девочки 250 тыс. руб. Ростовский межрайонный прокурор оспорил размер компенсации. Он указал, что школа отвечает за безопасность учеников и на переменах, а суд первой инстанции не в полной мере учел боль и нравственные страдания девочки, которая не могла вести привычный образ жизни и во время лечения, и в период реабилитации. Апелляция согласилась с доводами прокуратуры и удвоила компенсацию.