Директор Челябинского театра оперы и балета покинул пост
Он возглавлял учреждение с 2011 года
Владимир Досаев 10 ноября сложил полномочия директора Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки, которым руководил с 2011 года. Исполнение обязанностей руководителя до назначения нового директора возложено на Екатерину Балашову, сообщили в областном министерстве культуры.
За почти 16 лет руководства Владимира Досаева театр выпустил 68 новых спектаклей, трижды гастролировал в Европе и Южной Корее, выступал на сценах Большого театра России и Беларуси, а также в концертном центре «Сириус». По инициативе директора Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой» получил ежегодный формат, был учрежден Фестиваль мировых премьер музыкальных театров России, а при поддержке председателя попечительского совета Андрея Комарова открыта бесплатная Детская школа вокального искусства. В этот же период в театре провели капитальный ремонт, построили здание для хранения декораций и открыли музейные экспозиции.
«Директором Челябинского театра оперы и балета я был более 15 лет. Считаю для себя это вполне достаточным сроком»,— прокомментировал свое решение Владимир Досаев, чей общий стаж в сфере культуры в ноябре достиг 50 лет.
Новый директор театра пока не назначен. Временно исполняющей обязанности руководителя назначена Екатерина Балашова, которая с 2011 года занимает в театре должность заместителя директора по развитию.