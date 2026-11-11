Директор Челябинского театра оперы и балета покинул пост

За почти 16 лет руководства Владимира Досаева театр выпустил 68 новых спектаклей, трижды гастролировал в Европе и Южной Корее, выступал на сценах Большого театра России и Беларуси, а также в концертном центре «Сириус». По инициативе директора Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой» получил ежегодный формат, был учрежден Фестиваль мировых премьер музыкальных театров России, а при поддержке председателя попечительского совета Андрея Комарова открыта бесплатная Детская школа вокального искусства. В этот же период в театре провели капитальный ремонт, построили здание для хранения декораций и открыли музейные экспозиции.