В Мурманской области объявили беспилотную опасность и ограничили работу аэропортов

Жителей попросили по возможности оставаться в помещениях и держаться подальше от окон. Власти также призвали не снимать работу систем ПВО и не приближаться к обломкам беспилотников, если они будут обнаружены. О находках необходимо сообщать по номеру 112. В регионе не исключили временных ограничений мобильного интернета.