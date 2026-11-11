В Мурманской области объявили беспилотную опасность и ограничили работу аэропортов
В Мурманской области объявили беспилотную опасность. Аэропорты Мурманска и Апатитов (Хибины) временно не принимают и не отправляют самолеты. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
Жителей попросили по возможности оставаться в помещениях и держаться подальше от окон. Власти также призвали не снимать работу систем ПВО и не приближаться к обломкам беспилотников, если они будут обнаружены. О находках необходимо сообщать по номеру 112. В регионе не исключили временных ограничений мобильного интернета.
По данным Минобороны России, опубликованным утром 11 ноября, за прошедшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 627 украинских беспилотников самолетного типа. Их сбивали над территориями 24 регионов, в том числе Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном, Крымом и акваторией Азовского моря. Мурманская область в перечне регионов не указана.
В ночь на 11 ноября массированной атаке подверглась Ленинградская область. По предварительным данным губернатора Александра Дрозденко, над регионом сбили 150 беспилотников. В портовой зоне Усть-Луги после попадания нескольких аппаратов начался пожар, пострадали трое работников. Угрозы их жизни нет.
UPD: в 12:21 отбой беспилотной опасности.