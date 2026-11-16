И грянул гром
На юге России растет число застрахованных площадей и поголовья животных
В Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях в 2026 году совокупно застраховано 3,69 млн га под урожай 2026 года. Площадь застрахованных площадей с каждым годом растет, что, по мнению экспертов, связано с пониманием аграриев, что страхование — единственный способ их гарантированной защиты в случае стихийных бедствий. Страховщики отмечают, что вероятность различных ЧП природного характера ежегодно увеличивается. Однако большинство аграриев все еще надеются на свои силы.
Ростовская область, Ставропольский край и Кубань — формируют тройку лидеров России по размеру застрахованных площадей. Как рассказал Guide президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, лидером в стране по застрахованным площадям под урожай 2026 года стала Ростовская область (застраховано 1,47 млн га). Для сравнения: под урожай 2025 года в регионе было застраховано 1,17 млн га, под урожай 2024 года — 1,09 млн га. На второй позиции — Ставропольский край (2026 год — 1,13 млн га; 2025 год — 1,05 млн га; 2024 год — 1 млн га). В Краснодарском крае, по данным НСА, застраховано под урожай этого года 1,09 млн га (2025 год — 1,13 млн га, 2024 год — 987 тыс. га).
«Рынок в этом году находился под действием ряда факторов, оказывающих скорее негативное влияние непосредственно на само агропроизводство: нестабильность в части каналов сбыта, цен на продукцию и ГСМ сказывалась в том числе на решениях аграриев по страхованию и продолжит сказываться до конца года в ходе осенней договорной кампании. Однако, несмотря на эти факторы, застрахованная площадь под урожай 2026 года в РФ практически не снизилась против прошлого года — 15,2 млн га против 15,3 млн га под урожай 2025-го»,— прокомментировал господин Биждов.
Регионы наращивают поддержку
Как рассказали «G» в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани, на 2026 год в растениеводстве запланировано страхование 528,7 тыс. га при финансировании 410,8 млн руб., в животноводстве — 97,7 тыс. условных голов при финансировании 21,6 млн руб. Уже в ходе отбора, проведенного с 27 февраля по 10 марта 2026 года, было подано 352 заявки на сумму 633,5 млн руб., что, по мнению чиновников краевого минсельхоза, свидетельствует о высокой востребованности механизма агрострахования среди аграриев.
«Работа по повышению востребованности агрострахования ведется в увязке с другими мерами государственной поддержки. Установлен повышающий коэффициент 1,2 при субсидировании производства молока, коэффициент 1,15 при оказании поддержки виноградарства и виноделия, а также понижающий коэффициент 0,5 для тех, кто не страхует риски, при субсидировании зерновых культур. Страхование является обязательным условием для получения поддержки по элитному семеноводству»,— говорят в минсельхозе Кубани.
В ведомстве также сообщили, что все более востребованным становится пакет мультирискового страхования, который обеспечивает защиту от 27 опасных природных явлений и позволяет компенсировать от 70 до 90% страховой суммы, включая упущенную выгоду. Стоимость такого полиса выше, чем при страховании от чрезвычайных ситуаций, однако государственная поддержка компенсирует 50% затрат. «Аграрии, ориентированные на устойчивое развитие, все чаще выбирают именно мультириск»,— подчеркнули в министерстве.
В министерстве сельского хозяйства Крыма рассказали, что в 2026 году для реализации регионального проекта «Развитие сельскохозяйственного страхования» предусмотрено 39,8 млн руб. В 2025 году на агрострахование было выделено 34,1 млн руб., в том числе 32,42 млн руб. — из федерального бюджета и 1,7 млн руб. — из республиканского.
«Региональный проект реализуется с целью повышения рентабельности сельхозорганизаций (с учетом субсидий) на 9%. Фактически показатель за 2025 год был достигнут на 9,18%. В рамках регпроекта предусмотрено страхование посевной площади и страхование поголовья сельскохозяйственных животных. Всего государственную поддержку по страхованию посевной получили 83 товаропроизводителя. Страховая сумма по договорам сельхозстрахования составила 4,79 млрд руб. На страхование поголовья сельскохозяйственных животных в 2025 году было предусмотрено 4,66 млн руб. В итоге было застраховано 31,74 тыс. условных голов (план выполнен на 104,58%). Государственную поддержку получили семь товаропроизводителей. Страховая сумма по договорам страхования составила 1,6 млн руб., страховая премия — 9,3 млн руб.»,— рассказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
В министерстве сельского хозяйства Ставропольского края отмечают, что за последние пять лет масштаб страхования в регионе увеличился более чем в четыре раза. «Если в 2020 году под защиту было взято 211 тыс. га, то в 2024 году этот показатель достиг рекордных 955 тыс. га, а в 2025 году составил 936 тыс. га. В среднем ежегодно страхуется свыше 25% от общей посевной площади региона (более 670 тыс. га)»,— говорит первый замминистра сельского хозяйства Ставрополья Михаил Мещеряков.
Он отмечает, что в регионе количество сельхозтоваропроизводителей, заключивших договоры страхования, выросло с 50 в 2020 году до 195 в 2025 году, а общее число заключенных договоров увеличилось с 50 до 322.
«Особую тенденцию демонстрирует малый бизнес: количество крестьянских (фермерских) хозяйств, пользующихся механизмом агрострахования, возросло более чем в 8,5 раза — с 7 в 2020 году до 60 в 2025 году. Такой рост возможен благодаря наращиванию объемов государственной поддержки. В текущем году на субсидирование агрострахования в области растениеводства Ставропольскому краю из федерального и регионального бюджетов предусмотрено 785,2 млн руб., что выше уровня прошлого года на 200 млн руб. (в 2025 году — 586 млн руб.)»,— говорит господин Мещеряков.
ЧС подогревают рынок
Как рассказывает Корней Биждов, за последние несколько лет аграрии ЮФО и СКФО серьезно пострадали от засухи, заморозков и других опасных явлений — прежде всего градобития. В Ростовской области, по его словам, режим ЧС был объявлен за два года четыре раза по заморозкам и засухе. По данным НСА, по убыткам, понесенным в 2024–2026 годах, аграрии ЮФО и СКФО получили возмещение потерь по договорам агрострахования с господдержкой на сумму 14,1 млрд руб. Основными получателями страховых выплат стали аграрии Ростовской области (6,1 млрд руб.) и Краснодарского края (4,3 млрд руб.).
«В этом году главные события, которые реализовались в ЮФО и СКФО,— градобитие, сильные ливни, переувлажнение. В 2026 году серьезные убытки в АПК юга понес сектор животноводства, в том числе это отразилось на страховых выплатах: к 1 октября около 300 млн руб. получили животноводы за гибель поголовья от опасных болезней животных и стихийных бедствий по страховым случаям, которые произошли за первые девять месяцев 2026 года»,— говорит господин Биждов.
По словам исполнительного директора департамента корпоративных продаж в регионах компании «АльфаСтрахование» Ольги Атамановой, основное влияние на рост застрахованных площадей и поголовья оказывает усиление климатических рисков: засуха, возвратные заморозки, град, переувлажнение и зимние риски все чаще приводят к существенным потерям урожая. Также, по словам собеседницы «G», росту агрострахования способствуют господдержка, которая снижает стоимость полиса, рост доверия после крупных и быстрых выплат (только в первом квартале 2026 года аграрии Ростовской области получили более 1,86 млрд руб., Краснодарского края — 396 млн руб., Ставропольского края — 308 млн руб.), а также совершенствование правил урегулирования: с 2026 года при подтвержденной гибели посевов аграрий может получить до 50% выплаты сразу после уборки урожая.
«Для 2026 года характерен стабильно высокий охват посевов. В целом по России застраховано 14,1 млн га посевов под урожай 2026 года в 71 регионе — практически на уровне 2025 года, при этом площадь ярового сева выросла на 2%. В первом полугодии 2026 года страховая премия в агростраховании выросла на 10%, до 6,7 млрд руб., выплаты — на 20%, до 6,5 млрд руб., а число договоров — на 26%. На договоры страхования с господдержкой пришлось 82% премии и 76% выплат, то есть государственная программа остается главным драйвером рынка. Отмечу также, что введен механизм авансирования: до 50% возмещения можно получить сразу после уборки пострадавшей культуры; для ряда событий допускается фото- и видеофиксация вместо обязательных справок Росгидромета. Активно применяются спутниковый мониторинг, NDVI, метеоданные, мобильные приложения и искусственный интеллект — от андеррайтинга до оценки ущерба»,— рассказывает госпожа Атаманова.
По словам генерального директора АО «СК „РСХБ-Страхование“» Сергея Простатина, исторически сложилось, что сельхозпроизводители Ростовской области активнее страхуют озимую пшеницу. Прочие озимые культуры, такие как ячмень, рожь и рапс, аграрии страхуют гораздо реже. Что касается структуры сева, то, по словам эксперта, фермеры, напротив, проявляют высокую активность и страхуют практически весь спектр сельскохозяйственных культур, которые выращиваются в регионе,— ячмень, кукурузу, горох, сою, подсолнечник, горчицу, а также масличный лен-кудряш.
«Ключевыми рисками в растениеводстве, требующими обязательной защиты, являются почвенная и атмосферная засуха, суховей, пыльные бури и в последнее время — возвратные заморозки»,— говорит господин Простатин.
Он считает, что одним из ключевых трендов в агростраховании в последние годы стало влияние изменения климата. Растущая частота и интенсивность экстремальных погодных явлений, по словам директора АО «СК „РСХБ-Страхование“», делают защиту аграриев от таких рисков не просто актуальной задачей, а одним из главных векторов развития отрасли.
«В последние два года мы наблюдаем тенденцию к снижению локального характера реализации метеорологических рисков. Опасные природные явления охватывают значительные территории, что приводит к полной гибели урожая сельхозкультур. В прошлом году данная тенденция ярко проявила себя в таких ключевых агрорегионах, как Ростовская область и Краснодарский край, которые столкнулись с сочетанием заморозков, засухи и переувлажнения почвы, что привело к падению урожая. В текущем сезоне накопленные осадки весны и начала лета значительно превышают климатическую норму в ряде регионов»,— говорит Сергей Простатин.
Как рассказал «G» руководитель Управления страхования аграрных рисков «Абсолют Страхования» Дмитрий Ямашкин, за 2024–2025 годы аграрии Краснодарского края получили более 2,7 млрд руб., Ростовской области — около 2 млрд руб., Ставрополья — около 500 млн руб. В отдельных регионах уровень выплат превышал 200% от собранных премий.
«Трендом этого года можно назвать рекордный уровень выплат. За первое полугодие 2026 года объем страховых выплат вырос на 20% и достиг 6,5 млрд руб., сборы — 6,7 млрд руб. (+10%). Кроме того, на программы с господдержкой пришлось 76% выплат. Федеральный бюджет в 2026 году предусмотрел более 5,5 млрд руб. на субсидирование плюс дополнительно 670 млн руб. 21 региону, в том числе Краснодарскому краю, Ростовской области и Республике Крым. Отмечу также упрощение процедур как заключения договоров страхования, так и урегулирования убытков. С сентября 2025 года максимальная франшиза по мультирисковой программе снижена с 50 до 30%, а для девяти визуально определяемых явлений отменено требование запроса справки Росгидромета»,— говорит господин Ямашкин.
Доверие к страховщикам растет
Корней Биждов отмечает, что, согласно мировой практике, в тех системах агрострахования с господдержкой, где оно не является строго обязательным для агрария, типовой охват посевов — 40–60% для основных сельхозкультур. При этом в Ставропольском крае под урожай 2026 года было застраховано 38% посевов, в Ростовской области — 31%, в Краснодарском крае — 29%. «Так что юг России уже постепенно приближается к пониманию, что агрострахование — это единственный инструмент, который гарантированно защитит в случае природного бедствия»,— говорит президент Национального союза агростраховщиков.
Ольга Атаманова отмечает, что, несмотря на рост, агрострахование охватывает лишь около 18,3% посевных площадей в России. Основными барьерами, по ее мнению, являются: недоверие к выплатам (часть хозяйств имеет негативный опыт задержек, отказов или споров по формальным основаниям), сложность подтверждения ущерба (особенно это заметно в садоводстве и на локальных погодных явлениях, когда ближайшая метеостанция может не зафиксировать заморозок или град в конкретном поле), а также требование страховать весь объем площадей (хозяйство не всегда может выбрать только наиболее уязвимые поля).
«Есть еще жесткие агротехнические требования. Необходимость строго соблюдать технологическую карту иногда вступает в противоречие с реальной практикой адаптации к погоде. Добавлю к этому дефицит свободной ликвидности — премия воспринимается как текущий расход, тогда как риск убытка носит, казалось бы, минимальную вероятность. Кроме того, многие хозяйства предпочитают формировать собственные резервы, хотя не всегда получается покрыть риск катастрофического убытка»,— говорит госпожа Афанасьева.
По словам Дмитрия Ямашкина, одни из главных причин отказа аграриев прибегать к страхованию — дефицит свободных средств для внесения первого взноса в период посевной, недостаточное покрытие метеостанциями в отдельных районах, что может осложнить подтверждение страхового случая, а также увеличение сроков получения субсидирования вторых взносов по договорам страхования с господдержкой.
Будущее за цифровизацией
Сегодня основной вектор технологического развития в агростраховании лежит в плоскости развития цифровых технологий, считает Корней Биждов. По его словам, благодаря «цифре» сокращаются самые сложные процедуры, которые препятствуют широкому использованию страхования.
«Уже с 2024 года для введения застрахованного поля в базу данных для космического мониторинга используются технологии искусственного интеллекта. Сейчас НСА разрабатывает и развивает информационно-консультационные цифровые инструменты для поддержки взаимодействия агрария и страховщика в процессе заявления убытка. В будущем многое может измениться с развитием цифровых платформ Минсельхоза России»,— говорит господин Биждов.
Дмитрий Ямашкин добавляет: Минсельхоз РФ реализует проект цифровой трансформации агропромышленного комплекса, рассчитанный до 2030 года. В его рамках реализован ряд платформ, готовится их объединение в единую цифровую систему с сервисами господдержки, банковских, логистических услуг и страхования, что откроет аграриям новые возможности упрощения агрострахования.
Следующий шаг — интеграция с ФГИС «Зерно». Это, по словам господина Ямашкина, позволит уйти от бумажной отчетности Росстата: данные о фактическом урожае будут поступать в систему страховщика через пять дней после уборки, а не через месяцы. Это, отмечает эксперт, существенно ускорит выплаты и устранит основания для споров.
«Еще один важный шаг — включение частных метеостанций в систему Росгидромета. Сейчас хозяйства имеют сертифицированные метеостанции, но их данные не принимаются для подтверждения страхового случая. Тестовое подключение запланировано до конца 2026 года, и, если оно пройдет успешно, в 2027 году можно ожидать роста интереса к агрострахованию. Агрострахование будущего — это бездокументарные процедуры, автоматическое подтверждение рисков на основе спутниковых и метеоданных, мгновенные выплаты и полная прозрачность для агрария. Классическое „бумажное“ страхование постепенно уходит в прошлое»,— резюмирует руководитель Управления страхования аграрных рисков АО «Абсолют Страхование».
"Guide Агропром". Приложение №212от 17.11.2026, стр. 22