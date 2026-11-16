«Для 2026 года характерен стабильно высокий охват посевов. В целом по России застраховано 14,1 млн га посевов под урожай 2026 года в 71 регионе — практически на уровне 2025 года, при этом площадь ярового сева выросла на 2%. В первом полугодии 2026 года страховая премия в агростраховании выросла на 10%, до 6,7 млрд руб., выплаты — на 20%, до 6,5 млрд руб., а число договоров — на 26%. На договоры страхования с господдержкой пришлось 82% премии и 76% выплат, то есть государственная программа остается главным драйвером рынка. Отмечу также, что введен механизм авансирования: до 50% возмещения можно получить сразу после уборки пострадавшей культуры; для ряда событий допускается фото- и видеофиксация вместо обязательных справок Росгидромета. Активно применяются спутниковый мониторинг, NDVI, метеоданные, мобильные приложения и искусственный интеллект — от андеррайтинга до оценки ущерба»,— рассказывает госпожа Атаманова.