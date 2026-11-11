В октябре аренда однокомнатных квартир в Сочи подешевела на 13,4%
В Сочи в октябре аренда однокомнатных квартир подешевела на 13,4%, двухкомнатных — на 10,4%, трехкомнатных — на 13%. Курорт стал лидером среди 70 крупных городов России по снижению ставок на съемное жилье. Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир» по итогам анализа рынка аренды.
В среднем по исследованным городам стоимость аренды однокомнатных квартир за месяц снизилась на 2,1%, до 26,8 тыс. руб. в месяц. Ставки на двухкомнатное жилье упали на 1,7%, до 33,8 тыс. руб., на трехкомнатное — на столько же, до 42,5 тыс. руб.
Аренда однокомнатных квартир подорожала только в семи городах из 70. Наиболее заметный рост зафиксирован в Грозном (+1,7%), Магнитогорске (+1,1%) и Чебоксарах (+0,8%). В остальных населенных пунктах ставки снизились. После Сочи наиболее существенное падение отмечено в Севастополе (–8,9%), Владивостоке и Брянске (по –5,3%).
Двухкомнатные квартиры подорожали в 12 городах, в остальных 58 подешевели. Лидерами по росту ставок стали Калуга (+2,3%), Ставрополь и Архангельск (по +1,9%). Помимо Сочи, заметное снижение зафиксировано в Брянске (–5,2%), Пензе (–4,7%) и Владикавказе (–4,2%).
Аренда трехкомнатных квартир выросла в цене в 20 городах, в 49 подешевела, еще в одном осталась без изменений. Наиболее существенный рост отмечен в Грозном (+5,3%), Владикавказе (+3,7%) и Волжском (+3,3%). После Сочи в число городов с наиболее выраженным снижением вошли Набережные Челны (–9,4%), Ижевск (–6,2%) и Череповец (–5,6%).