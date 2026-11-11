В октябре аренда однокомнатных квартир в Сочи подешевела на 13,4%

Аренда трехкомнатных квартир выросла в цене в 20 городах, в 49 подешевела, еще в одном осталась без изменений. Наиболее существенный рост отмечен в Грозном (+5,3%), Владикавказе (+3,7%) и Волжском (+3,3%). После Сочи в число городов с наиболее выраженным снижением вошли Набережные Челны (–9,4%), Ижевск (–6,2%) и Череповец (–5,6%).