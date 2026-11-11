Медианная предлагаемая зарплата в Удмуртии превысила 75 тысяч рублей в ноябре

Наибольшая динамика отмечается в маркетинге, рекламе и PR, где увеличение составило 19%, до 75,5 тыс. руб. На том же уровне сложились зарплаты в финансах и бухгалтерии, возросшие до 71,9 тыс. руб. Наибольшее падение — у работников логистической сферы — на 7%, до 106,5 тыс. руб.