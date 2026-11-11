Медианная предлагаемая зарплата в Удмуртии превысила 75 тысяч рублей в ноябре
За год показатель вырос на 11%
Медианная предлагаемая зарплата в Удмуртии составила 77,5 тыс. руб. в ноябре. Это на 11% больше, чем годом ранее. Об этом сообщают аналитики сервиса hh .ru.
Наибольший показатель зафиксирован в сфере строительства и недвижимости — 126,7 тыс. руб. (+8% за год). Следом по уровню дохода в ноябре расположились автомобильный бизнес — 113,5 тыс. руб. (+13%) и направление стратегии, инвестиций и консалтинга — 112,6 тыс. руб. (+8%).
Рабочему персоналу и сотрудникам предприятий сельского хозяйства предлагали 111,1 и 108,3 тыс. руб. соответственно. Прирост на 4 и 2%.
Наибольшая динамика отмечается в маркетинге, рекламе и PR, где увеличение составило 19%, до 75,5 тыс. руб. На том же уровне сложились зарплаты в финансах и бухгалтерии, возросшие до 71,9 тыс. руб. Наибольшее падение — у работников логистической сферы — на 7%, до 106,5 тыс. руб.
Отдельно по профессиям разница заметна в зарплатах курьеров и почтальонов — 258%. Предлагаемая зарплата достигает 187,4 тыс. при ожидаемом доходе 52,4 тыс. руб. Высокий разрыв у сварщиков — 197,8 тыс. против ожидаемых 100 тыс. руб. (98%), монтажников — 194,4 тыс. против 100 тыс. руб. (94%), у маляров, штукатуров и отделочников — 162,5 тыс. против 90 тыс. руб. (+81%).