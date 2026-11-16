«Самая острая проблема, на мой взгляд, в разрыве по времени: деньги на скидки кончились к июню, а свои деньги у хозяйств появляются после продажи урожая, и в этом году их меньше. Отсрочка лизинговых платежей на 12 месяцев, которую с 12 октября дали хозяйствам юга, сохраняет парк и мало помогает его обновить. Помогли бы две вещи: лимит программы субсидий, рассчитанный на весь сезон, и платежи по лизингу, привязанные к сроку продажи урожая. Пока этого нет, дилеру края я бы советовал строить план на 2027 год на сервисе, запчастях и технике с пробегом: „Росспецмаш“ уже предупреждает о серьезном падении рынка в 2027 году»,— резюмировал Никита Малов.