Поле перемен
На Кубани сократился спрос на сельхозтехнику
В Краснодарском крае объем закупок агротехники снизился: высокие процентные ставки и стагнация цен на сельхозпродукцию заставили производителей пересмотреть инвестиционные планы. Интерес участников рынка смещается в сторону ремонта, обслуживания и машин с пробегом. Эксперты утверждают, что кубанские аграрии продолжают инвестировать в обновление парка техники, но выбирают ее более прагматично.
С начала 2026 года кубанские аграрии приобрели 247 тракторов, 85 зерноуборочных комбайнов, 8 кормоуборочных комбайнов и 454 единицы прочей сельскохозяйственной техники. В 2025 году они купили 555 тракторов (–335 в сравнении с 2024 годом), 87 (–139) зерноуборочных комбайнов, 9 (–3) кормоуборочных комбайнов, 10 (0) свеклоуборочных комбайнов, 333 (–159) единицы почвообрабатывающей и посевной техники, 61 (+24) единицу кормозаготовительной техники, 538 (–200) единиц прочей техники на сумму 11,3 млрд руб. (–6,1 млрд руб.). Такие данные Guide предоставили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
Замедление темпов приобретения техники в ведомстве объяснили ростом цен на продукцию машиностроения для АПК, а также значительным снижением инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей в связи с высокой ключевой ставкой Банка России. «Отрицательная динамика также связана с недостаточной финансовой устойчивостью, ограниченностью оборотного капитала у аграриев, что привело к отложенному спросу на технику»,— рассказали в ведомстве.
В министерстве добавили, что обновление парка техники в основном происходит за счет льготного лизинга, предоставляемого АО «Росагролизинг», при этом удорожание по программам льготного лизинга составляет около 4% годовых (под льготный лизинг попадет техника, произведенная в России). Так, с начала 2026 года заключено 309 договоров на поставку в лизинг 458 единиц техники на сумму более 3,3 млрд руб.
Сезонная жатва
На предприятиях Краснодарского края в январе—августе 2026 года произвели 432 дисковые и зубовые бороны (112,5% к соответствующему периоду 2025 года), 64 машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур (246,2%), 6 жаток (150%), 335 разбрасывателей удобрений (100,6%), 145 доильных установок (100%). Об этом «G» сообщили в министерстве промышленной политики Краснодарского края.
По данным ведомства, производство некоторых видов сельскохозяйственной техники и оборудования сократилось. В частности, выпущено 645 культиваторов и рыхлителей (90,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года), 305 плугов и глубокорыхлителей (61,3%), 29 механических устройств для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемых в растениеводстве или садоводстве (55%), два комбайна (28,6%).
«Планируется, что по итогам 2026 года объем производства сельхозтехники сохранится на уровне прошлого года или превысит его. Разнонаправленная динамика производства сельхозтехники в Краснодарском крае обусловлена адаптацией аграриев к текущим экономическим условиям. При этом наблюдается стабильный спрос на бороны, разбрасыватели удобрений, а также технику для уборки масличных и бобовых»,— прокомментировали в минпроме.
На Кубани работает немало производителей, которые выпускают качественную и конкурентоспособную сельскохозяйственную технику, считает генеральный директор ТД МТЗ «Северо-Запад» Андрей Клюкин. По мнению эксперта, во многих сегментах отечественные машины успешно справляются со своими задачами и предлагают хорошее соотношение цены и качества.
На балансе сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края
33 000 тракторов
7 800 зерноуборочных комбайнов
500 кормоуборочных комбайнов и комплексов
500 свеклоуборочных комбайнов
8 600 плугов
10 400 культиваторов
7 000 дисковых орудий
6 200 зерновых сеялок
500 посевных комплексов
По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
Скромные возможности
За январь—сентябрь 2026 года ТД «МТЗ „Северо-Запад“» (официальный дистрибьютор Минского тракторного завода на территории СЗФО, а также Краснодарского края, Адыгеи и Крыма) реализовал порядка 750 тракторов «Беларус» различных моделей и модификаций. За аналогичный период прошлого года было продано около 1 тыс. единиц техники. Таким образом, объем продаж сократился примерно на 25%.
«Основная причина такой динамики — непростая ситуация в сельском хозяйстве. Аграрии сталкиваются с логистическими сложностями и низкими ценами на сельхозпродукцию, что напрямую влияет на их доходы и возможности приобретать новую технику. Сегодня сельхозпроизводители гораздо внимательнее относятся к своим расходам, тщательно оценивают необходимость каждой покупки и нередко откладывают обновление техники до более благоприятного момента. Они стараются максимально эффективно использовать уже имеющийся парк машин и приобретать новую технику только при необходимости»,— комментирует гендиректор ТД «МТЗ „Северо-Запад“» Андрей Клюкин.
По его словам, для аграриев Краснодарского края последние два года оказались непростыми. В прошлом году серьезный ущерб многим хозяйствам нанесла засуха, которая негативно сказалась на урожае и доходах предприятий.
«В этом году урожай оказался лучше, однако возникла другая сложность — низкие цены на сельхозпродукцию, которые не позволяют производителям получать ожидаемую прибыль. В результате второй год подряд многие хозяйства вынуждены ограничивать расходы, в том числе на обновление техники»,— рассказывает эксперт.
Снижение покупательской активности отмечают в компании «ИСТК» (дилер сельскохозяйственной техники). «Основной сдерживающий фактор — высокая стоимость кредитов и лизинга: хозяйства осторожнее планируют инвестиции и откладывают обновление парка. До конца года рассчитываем на оживление спроса после реализации урожая. Говорить о восстановлении продаж пока преждевременно»,— говорит глава компании Дмитрий Кудрявых.
Спрос смещается в сторону ремонта, обслуживания и запчастей, утверждает руководитель направления агротехнологии ООО «Агрокомплекс „Лабинский“» Николай Горбатенко.
«Хозяйство, которое продает урожай ниже себестоимости, первым вычеркивает из плана новый трактор. По данным „ТендерПро“, тендеров на технику в крае за январь—июль было 51 против 64 годом раньше. По запросам в Яндексе отрицательная динамика наметилась еще весной: в первом полугодии жители края искали „трактор купить“ на 9% реже, чем годом раньше, а „трактор б/у“ — на 22% чаще. За девять месяцев интерес к подержанным тракторам вырос на 24%»,— рассказывает основатель и управляющий партнер аналитической компании «Довод» Никита Малов.
Технический апгрейд
Рынок агротехники развивается в условиях давления на экономику хозяйств, говорит директор дивизиона СХТ (сельскохозяйственная техника) «Флит Лизинга» Алексей Любецкий. При этом, по его словам, потребность в обновлении парка сохраняется. Так, за девять месяцев 2026 года «Флит Лизинг» увеличил количество выдач сельскохозяйственной техники в 2,5 раза год к году. Около 40% сделок заключено с использованием программы льготного лизинга Дом.РФ. При приобретении российской сельхозтехники удорожание начинается от 3,45%.
«Аграрии продолжают инвестировать в производительность, но выбирают технику более прагматично — с учетом надежности, доступности сервиса и влияния на себестоимость работ»,— констатирует Алексей Любецкий.
Агрокомплекс «Лабинский» (многопрофильный холдинг, работающий в 17 районах Краснодарского края) в 2026 году существенно обновил парк техники. В частности, компания приобрела современные бразильские самоходные опрыскиватели, тяжелые отечественные тракторы, отечественные зубовые бороны, немецкие комбинированные дисковые глубокорыхлители, чешские дискаторы, а также прицепную широкозахватную сеялку немецкого производства.
«Валовой сбор сельхозпродукции агрокомплекса превышает 1,9 млн т в год, поэтому техническое оснащение и его планомерное обновление для нас являются не вспомогательной, а стратегической задачей. Главное для нас изменение — переход от большого количества маломощных тракторов и узкозахватных агрегатов к мощной широкозахватной технике. Мы приобретаем тяжелые тракторы „Кировец“ и технику „Ростсельмаша“ именно для работы с широкозахватными орудиями. Такой подход снижает себестоимость обработки гектара, сокращает количество проходов по полю, повышает производительность труда и позволяет эффективнее использовать короткие оптимальные окна для полевых работ»,— поясняет Николай Горбатенко.
Он добавляет, что новые 36-метровые самоходные опрыскиватели способны обрабатывать 500–600 га за световой день. За сезон наработка каждого агрегата составила порядка 20 тыс. га. «Для хозяйств с крупными массивами в Ейском и Лабинском районах это принципиально влияет на качество и своевременность защитных мероприятий»,— подчеркивает эксперт.
Механика выбора
По оценке Николая Горбатенко, рынок техники и оборудования для АПК в Краснодарском крае остается емким и конкурентным, в регионе представлены практически все основные производители и поставщики.
Среди ключевых трендов он назвал более осторожные инвестиции (хозяйства выбирают не количество машин, а окупаемость, надежность и стоимость) и рост роли отечественных производителей в тракторах, комбайнах и ряде почвообрабатывающих орудий.
«Усиливается конкуренция со стороны производителей из Азии и Южной Америки. Для нас, в частности, интерес представляют бразильские производители благодаря доступной цене и хорошему качеству. Сохраняется спрос на качественную импортную технику в сложных нишах — глубокое рыхление, точный посев, отдельные виды почвообработки»,— рассказывает Николай Горбатенко.
По его мнению, отечественные производители добились заметных успехов прежде всего в тяжелой тракторной технике. «Современные „Кировцы“ и машины „Ростсельмаша“ уже способны закрывать потребности крупных хозяйств: они оснащены современными двигателями, улучшенной гидравликой и адаптированы к интенсивной эксплуатации. Отчасти этот прогресс ускорило сокращение конкуренции с западными брендами, но результат для потребителя в целом положительный — появилась работоспособная отечественная альтернатива по более доступной цене»,— считает господин Горбатенко.
Дмитрий Кудрявых считает Краснодарский край перспективным рынком телескопических погрузчиков. Интерес к ним проявляют крупные агропредприятия, небольшие хозяйства и фермеры. По наблюдениям эксперта, покупатели внимательнее оценивают загрузку машины в течение года, доступность запчастей и скорость ремонта.
«В нашем сегменте импортозамещение требует дальнейшего развития компонентной базы — мостов, трансмиссий, гидравлики и систем управления. Расширение выпуска этих узлов создаст условия для увеличения производства российских машин и более устойчивого снабжения запчастями»,— говорит господин Кудрявых.
Павел Заварин отмечает, что на юге России в приоритете доступность запчастей, их наличие перед сезоном и возможность быстро восстановить работоспособность техники. «По нашим наблюдениям, в южных регионах России покупатели все больше ориентируются на минимальную цену. При ограниченных средствах аграриям нужно работать здесь и сейчас, поэтому срок службы деталей и затраты следующих сезонов часто отходят на второй план. Это поддерживает спрос на недорогие китайские запчасти и затрудняет конкуренцию для продукции сегмента выше среднего, в котором мы работаем»,— рассказывает эксперт.
Обсуждая импортозамещение, по мнению Павла Заварина, важно отдельно оценивать выпуск машин и производство комплектующих. Для рабочего органа решающее значение имеют качество материала, геометрия и износостойкость. «Само по себе российское происхождение детали не гарантирует, что покупатель ее выберет: при дефиците средств он часто ориентируется на низкую цену. Устойчивое замещение требует конкурентной стоимости и подтвержденного ресурса»,— считает эксперт.
Замена по правилам
В последние годы доля отечественной техники в закупках Агрокомплекса «Лабинский» растет, прежде всего в сегменте тяжелых тракторов и базовых почвообрабатывающих орудий. В этом году предприятие купило отечественные тяжелые тракторы, 22-метровые зубовые бороны, которые, по словам гендиректора компании, по соотношению цены и качества оказались привлекательнее зарубежных аналогов.
«При этом мы сознательно не делаем ставку исключительно на импортозамещение. Выбор техники ведем по результатам серьезных полевых сравнительных испытаний. В глубокорыхлителях и посевных комплексах пока предпочитаем немецкие машины, а в дискаторах выбрали чешскую технику: в этих сегментах зарубежные решения по прочности металла, надежности узлов и стабильности работы в тяжелых почвенных условиях пока сохраняют преимущество, хотя разница в цене с отечественными аналогами не всегда велика»,— рассказывает Николай Горбатенко.
По наблюдениям Андрея Клюкина, спрос на импортную технику, в том числе китайского производства, постепенно снижается. «В нынешних экономических условиях покупатели предпочитают проверенную технику, которую хорошо знают и в надежности которой уверены. При выборе важны не только стоимость покупки, но и доступность запасных частей, возможность своевременного обслуживания и дальнейшие затраты на эксплуатацию»,— отмечает гендиректор ТД «МТЗ „Северо-Запад“».
В компании «ИСТК» готовы работать с отечественной техникой, однако предложение российских телескопических погрузчиков пока ограничено: объемы выпуска не позволяют в полной мере удовлетворить спрос. Для расширения их присутствия важны серийность производства, стабильные поставки и сервисная поддержка.
«В нашем сегменте заметную роль играет китайская техника. Покупатели заинтересованы в универсальных погрузчиках со сменным навесным оборудованием. При выборе учитывают грузоподъемность, высоту подъема и возможность использовать машину для нескольких задач хозяйства»,— говорит Дмитрий Кудрявых.
По его мнению, для развития рынка техники для АПК важны доступное финансирование и предсказуемая экономика хозяйств. Снижение стоимости заемных средств, стабилизация инфляции и валютного курса помогли бы предприятиям увереннее планировать закупки. На инвестиционные возможности аграриев также влияет выручка от реализации сельхозпродукции. Для поставщиков спецтехники существенна прозрачная дилерская политика производителей: понятные условия сотрудничества позволяют инвестировать в обучение специалистов, сервис и склад запасных частей.
«Самая острая проблема, на мой взгляд, в разрыве по времени: деньги на скидки кончились к июню, а свои деньги у хозяйств появляются после продажи урожая, и в этом году их меньше. Отсрочка лизинговых платежей на 12 месяцев, которую с 12 октября дали хозяйствам юга, сохраняет парк и мало помогает его обновить. Помогли бы две вещи: лимит программы субсидий, рассчитанный на весь сезон, и платежи по лизингу, привязанные к сроку продажи урожая. Пока этого нет, дилеру края я бы советовал строить план на 2027 год на сервисе, запчастях и технике с пробегом: „Росспецмаш“ уже предупреждает о серьезном падении рынка в 2027 году»,— резюмировал Никита Малов.
"Guide Агропром". Приложение №212от 17.11.2026, стр. 24