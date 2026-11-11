В Краснодаре взыскивают 52 млн руб. с экс-владельца обанкротившегося застройщика
Конкурсный управляющий ООО «Региональный строительный двор» Екатерина Шведюк обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о взыскании с бывшего генерального директора и единственного участника компании Тимура Блягоза убытков на сумму 52,51 млн руб.
Согласно материалам дела, строительная компания была признана несостоятельной решением суда от 16 января 2025 года, в отношении нее открыто конкурсное производство. Екатерина Шведюк, утвержденная в должности управляющего в декабре 2025 года, указывает на действия (бездействие) господина Блягоза, которые, по ее мнению, привели к невозможности пополнения конкурсной массы.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Региональный строительный двор» зарегистрировано в 2012 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — подготовка строительной площадки. Уставный капитал компании составляет 60 тыс. руб. Учредитель — Тимур Блягоз. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Основанием для иска стали данные бухгалтерской отчетности за 2021 год (последующие периоды не сдавались). На балансе компании числится дебиторская задолженность в размере 51,26 млн руб., включая 17,5 млн руб. гарантийных удержаний. Кроме того, компания выдала сторонним лицам займы на 38,7 млн руб. Конкурсный управляющий подчеркивает, что бывший руководитель не передал документы, необходимые для взыскания этих средств.
«Отсутствие необходимой документации существенно затрудняет, а в отдельных случаях делает невозможным принятие эффективных мер по взысканию причитающихся должнику денежных средств, что препятствует их поступлению в конкурсную массу»,— говорится в заявлении.
Помимо финансовых активов, из распоряжения должника исчезло движимое имущество. По данным ФНС, за компанией числятся бульдозер Б-100 (2009 г. в.) и грузовик ГАЗ-3302 (2002 г. в.). Требование управляющего от мая 2026 года о передаче техники осталось без ответа. При инвентаризации машины не обнаружены. Рыночная стоимость утраченного имущества оценена в 1,25 млн руб.
Совокупный размер ущерба, нанесенного Тимуром Блягозом, оценивается в 52,51 млн руб. В обоснование требований управляющий ссылается на ст. 53.1 ГК РФ и ст. 44 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно которым руководитель несет ответственность за убытки, причиненные обществу его недобросовестными или неразумными действиями. Иск рассматривается по корпоративным основаниям в рамках дела о несостоятельности.
Одновременно с иском подано ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины. В обоснование указано, что на расчетном счете банкрота нулевой остаток средств. Управляющий отмечает, что предоставление отсрочки «направлено на обеспечение доступности правосудия», поскольку управляющий в данном случае действует в интересах кредиторов, а факт признания компании банкротом сам по себе является констатацией ее финансовой несостоятельности.