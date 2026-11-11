В Краснодаре взыскивают 52 млн руб. с экс-владельца обанкротившегося застройщика

Помимо финансовых активов, из распоряжения должника исчезло движимое имущество. По данным ФНС, за компанией числятся бульдозер Б-100 (2009 г. в.) и грузовик ГАЗ-3302 (2002 г. в.). Требование управляющего от мая 2026 года о передаче техники осталось без ответа. При инвентаризации машины не обнаружены. Рыночная стоимость утраченного имущества оценена в 1,25 млн руб.