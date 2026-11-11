Прокуратура требует уволить экс-директора пермского «Муравейника» за утрату доверия
Прокуратура Ленинского района Перми добивается изменения формулировки увольнения бывшего директора ГУДО «Пермский краевой центр “Муравейник”» Дмитрия Кольмая. Как сообщает «Новый компаньон», надзорное ведомство требует заменить в приказе об увольнении от 2 сентября 2020 года истечение срока контракта на утрату доверия. Соответствующий иск рассматривает Ленинский районный суд Перми.
Основанием для требований стал обвинительный приговор, вынесенный господину Кольмаю в 2022 году. Суд признал его виновным в двух эпизодах мошенничества с использованием служебного положения. По версии следствия, бывший руководитель центра похитил 272,5 тыс. руб. из краевого бюджета. Как установил суд, в сентябре 2017 года он организовал корпоратив для сотрудников на туристической базе «Кама», а в мае 2018-го — речной сплав по Усьве. Расходы на эти мероприятия были оформлены фиктивными договорами и списаны как затраты на детские программы. 15 апреля 2022 года Ленинский райсуд назначил господину Кольмаю штраф в размере 400 тыс. руб.
Предварительные слушания по гражданскому иску состоялись 10 ноября. Сторона Дмитрия Кольмая выступила против требований прокуратуры. По словам его защитника, увольнение произошло в 2020 году, за два года до вынесения обвинительного приговора, когда его доверитель еще не был обвинен в преступлении. Кроме того, защита считает, что сроки давности для рассмотрения трудового спора истекли. В слушаниях объявлен перерыв.
Дмитрий Кольмай руководил центром «Муравейник» в 2014–2020 годах. В настоящее время он проживает в Москве. Согласно информации на сайте Государственного университета просвещения, господин Кольмай занимает должность заместителя начальника управления контроля качества и программных проектов.