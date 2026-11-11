Прокуратура требует уволить экс-директора пермского «Муравейника» за утрату доверия

Основанием для требований стал обвинительный приговор, вынесенный господину Кольмаю в 2022 году. Суд признал его виновным в двух эпизодах мошенничества с использованием служебного положения. По версии следствия, бывший руководитель центра похитил 272,5 тыс. руб. из краевого бюджета. Как установил суд, в сентябре 2017 года он организовал корпоратив для сотрудников на туристической базе «Кама», а в мае 2018-го — речной сплав по Усьве. Расходы на эти мероприятия были оформлены фиктивными договорами и списаны как затраты на детские программы. 15 апреля 2022 года Ленинский райсуд назначил господину Кольмаю штраф в размере 400 тыс. руб.