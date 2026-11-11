В ДГТУ обсудили применение искусственного интеллекта при проектировании микросхем
В Донском государственном техническом университете (ДГТУ) состоялась лекция члена-корреспондента РАН, доктора технических наук Романа Соловьева, посвященная использованию искусственного интеллекта при разработке микросхем. Ее участниками стали почти 200 студентов факультетов автоматизации, информатики и вычислительной техники, а также агропромышленного факультета.
В ходе выступления обсуждалось изменение подходов к проектированию аппаратного обеспечения. По словам господина Соловьева, из-за усложнения микроэлектронных систем ручной подбор параметров постепенно уступает место автоматизированным методам на основе искусственного интеллекта. Их применение позволяет сократить сроки разработки интегральных схем с нескольких лет до нескольких месяцев.
Заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Никита Якубович отметил, что переход от ручного проектирования микросхем к автоматизации с помощью ИИ может существенно повлиять на развитие целых отраслей. Он также подчеркнул значение подобных лекций для студентов технических специальностей, которым важно знакомиться с практическим применением научных разработок и понимать, какие компетенции будут востребованы в дальнейшем.
«Особенно важно, что такие лекции проходят именно в вузах: для студентов ДГТУ это возможность увидеть, как фундаментальная наука превращается в практический инструмент, и понять, какие компетенции будут востребованы завтра»,— сказал господин Якубович.
Отдельно ученый остановился на подготовке инженерных кадров. По его мнению, существующих базовых курсов по искусственному интеллекту недостаточно для студентов, специализирующихся на микроэлектронике. В учебные программы необходимо включать профильные лекции и семинары, посвященные применению ИИ в проектировании.
«Инструменты искусственного интеллекта в проектировании меняются буквально каждый день, и мы не знаем, что будет через пару лет. Подход может кардинально измениться, как это уже произошло в программировании. Поэтому готовить специалистов нужно обязательно на стыке микроэлектроники и ИИ»,— отметил господин Соловьев.
Проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности ДГТУ Иннесса Ефременко также обратила внимание на значение критического мышления в подготовке инженеров. По ее словам, искусственный интеллект уже способен автоматизировать рутинные операции, генерировать программный код и выполнять типовые задачи, однако разработка архитектуры, выбор технологических решений и сопровождение проектов остаются в компетенции специалистов.
Госпожа Ефременко считает, что основой инженерной подготовки должны оставаться математические знания, системный анализ и способность находить нестандартные решения. Эти навыки необходимы для оценки результатов работы ИИ и принятия самостоятельных технических решений.
Роман Соловьев является заместителем генерального директора по инновационной деятельности компании «Альфачип», профессором Института интегральной электроники имени К. А. Валиева МИЭТ и Московского института электроники и математики НИУ ВШЭ. В 2025 году он получил Научную премию Сбера в номинации «Цифровая Вселенная» за разработку методов проектирования интегральных схем с применением искусственного интеллекта и реализацию нейронных сетей в системах на кристалле.