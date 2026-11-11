В ДГТУ обсудили применение искусственного интеллекта при проектировании микросхем

«Инструменты искусственного интеллекта в проектировании меняются буквально каждый день, и мы не знаем, что будет через пару лет. Подход может кардинально измениться, как это уже произошло в программировании. Поэтому готовить специалистов нужно обязательно на стыке микроэлектроники и ИИ»,— отметил господин Соловьев.