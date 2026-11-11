На заседании Законодательного собрания Оренбуржья предложили внести изменения в бюджет
На внеочередном заседании Законодательного Собрания Оренбургской области были внесены уточнения в областной бюджет на 2026 год. Корректировка призвана привести доходные и расходные параметры в соответствие с текущими финансовыми условиями. Об этом сообщает правительство региона.
С помощью предлагаемых изменений дефицит бюджета сократится на 212,5 млн руб. и составит 12,082 млрд руб.
«Ситуация с исполнением бюджета по-прежнему требует от нас взвешенных решений. Сегодня нам приходится искать баланс между нашими возможностями и обязательствами, расставлять приоритеты. При корректировке расходов главный принцип остается неизменным — обеспечение принятых обязательств и финансирование важнейших направлений развития региона», — отмечает губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.