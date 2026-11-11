Суд признал незаконным прием на муниципальную службу бывшего замглавы Чернушки

По информации «Ъ-Прикамье», речь идет о ранее занимавшем пост замглавы Чернушинского округа по инфраструктуре Андрее Драницыне. Он был уволен по требованию прокуратуры летом этого года. Было установлено, что он не уведомил о приобретении недвижимости у юрлица, которое выступало подрядчиком по контракту с администрацией. После своего увольнения господин Драницын заявился на муниципальный конкурс на замещение той же вакантной должности и вновь получил это место.