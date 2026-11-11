Суд признал незаконным прием на муниципальную службу бывшего замглавы Чернушки
Чернушинский районный суд удовлетворил иск прокурора и признал незаконным решение администрации о приеме на муниципальную службу бывшего чиновника, ранее уволенного в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По информации надзорного ведомства, 4 сентября администрация округа по итогам конкурса назначила бывшего чиновника заместителем главы муниципалитета. Ранее он был уволен с этой должности в связи с утратой доверия по инициативе прокуратуры. Прокурор Чернушинского района обратился в суд с требованием признать решение о приеме на службу незаконным и расторгнуть трудовой договор. 9 ноября суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда пока не вступило в законную силу.
По информации «Ъ-Прикамье», речь идет о ранее занимавшем пост замглавы Чернушинского округа по инфраструктуре Андрее Драницыне. Он был уволен по требованию прокуратуры летом этого года. Было установлено, что он не уведомил о приобретении недвижимости у юрлица, которое выступало подрядчиком по контракту с администрацией. После своего увольнения господин Драницын заявился на муниципальный конкурс на замещение той же вакантной должности и вновь получил это место.