В пожаре в Уфе пострадали шесть человек, в том числе четверо детей
Минувшей ночью во время пожара в общежитии в Уфе пострадали шесть человек, четверо из них — дети, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.
По данным ведомства, пожар произошел на первом этаже здания, площадь возгорания составила 20 кв. м.
Из общежития эвакуировали 18 человек. Еще 50 жильцов, среди которых 10 детей, самостоятельно вышли из здания до приезда пожарных.
Как рассказал в соцсетях министр здравоохранения Айрат Рахматуллин, четверых детей госпитализировали. Они находятся в удовлетворительном состоянии.
Двое взрослых пострадавших проходят лечение в городской клинической больнице 21. Одна пациентка находится в состоянии средней степени тяжести, вторая — в тяжелом состоянии, отметил министр.