Лидерами по росту зарплат в Перми стали банкиры и менеджеры
В Перми самой высокооплачиваемой вакансией в ноябре стала работа мобильного банкира — кандидату готовы платить от 110 тыс. руб. Об этом сообщает портал Superjob. На втором месте — директор магазина крупной розничной сети, чье ежемесячное вознаграждение составляет от 97 до 126 тыс. руб. Третью позицию заняла вакансия менеджера по продажам с доходом от 80 до 150 тыс. руб. в месяц.
В рейтинг вошли и предложения для специалистов других сфер. Врачу-травматологу-ортопеду готовы платить от 80 до 120 тыс. руб., а мастеру участка производства — от 80 до 83 тыс. руб. Для последнего также предусмотрены ДМС, программы санаторно-курортного лечения и отдыха, компенсация расходов на дошкольные учреждения и детский отдых, а также негосударственное пенсионное обеспечение.
В целом среди лучших предложений в Перми — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах и IT, а также для квалифицированных рабочих и водителей.