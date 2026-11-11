Лидерами по росту зарплат в Перми стали банкиры и менеджеры

В рейтинг вошли и предложения для специалистов других сфер. Врачу-травматологу-ортопеду готовы платить от 80 до 120 тыс. руб., а мастеру участка производства — от 80 до 83 тыс. руб. Для последнего также предусмотрены ДМС, программы санаторно-курортного лечения и отдыха, компенсация расходов на дошкольные учреждения и детский отдых, а также негосударственное пенсионное обеспечение.