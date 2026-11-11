В аэропорту Ярославля сняли ночные ограничения на полеты
В ярославском аэропорту Туношна 11 ноября в 7:00 сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом Росавиация сообщила в своем канале в MAX.
О введении ограничений Росавиация сообщила в 0:06. По данным ведомства, меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Беспилотную опасность в Ярославской области ночью не объявляли.
По данным онлайн-табло аэропорта, на 11 ноября рейсов в Туношне не запланировано. Отмен рейсов из-за ночных ограничений не было.