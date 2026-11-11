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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Ярославль

В аэропорту Ярославля сняли ночные ограничения на полеты

В ярославском аэропорту Туношна 11 ноября в 7:00 сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом Росавиация сообщила в своем канале в MAX.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

О введении ограничений Росавиация сообщила в 0:06. По данным ведомства, меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Беспилотную опасность в Ярославской области ночью не объявляли.
По данным онлайн-табло аэропорта, на 11 ноября рейсов в Туношне не запланировано. Отмен рейсов из-за ночных ограничений не было.
Антон Голицын