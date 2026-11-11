Объявлен конкурс на капремонт красноярского краеведческого музея
На капремонт здания красноярского краеведческого музея власти готовы потратить 166,7 млн руб. Информация о конкурсе на право проведения работ опубликована на портале «Госзакупок».
Заказчиком выступает КГАУК «Красноярский краевой краеведческий музей». Прием заявок от участников будет проводиться до 25 ноября, итоги торгов планируется подвести 30 ноября.
Согласно конкурсной документации, победителю предстоит провести масштабную реконструкцию музейного комплекса. В частности, предусматривается смена части перекрытий пятиэтажного (включая два подземных этажа) здания, обновление стеклянной крыши, дверных и оконных проемов, а также участков кирпичной кладки. Кроме того, предстоит реставрация росписей на внешней штукатурке, выполненных в стилистике эпохи Среднего царства Древнего Египта. Работы будут вести по архивным фотографиям и рисункам столетней давности.
Красноярский краеведческий музей — один из архитектурных символов столицы региона. Строительство объекта, который должен был максимально точно воспроизвести облик древнеегипетского храма, началось в 1912 году, но закончить его в связи с начавшейся Первой мировой войной и революцией, а также последовавшей гражданской войной удалось только в 1929-м под руководством архитектора Леонида Чернышева. Возводился музей на общественные средства. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
Капремонт должен быть завершен до 15 декабря 2027 года. Объект включен в перечень памятников, которые должны быть приведены в порядок к празднованию 400-летия Красноярска в 2028 году.