Объявлен конкурс на капремонт красноярского краеведческого музея

Красноярский краеведческий музей — один из архитектурных символов столицы региона. Строительство объекта, который должен был максимально точно воспроизвести облик древнеегипетского храма, началось в 1912 году, но закончить его в связи с начавшейся Первой мировой войной и революцией, а также последовавшей гражданской войной удалось только в 1929-м под руководством архитектора Леонида Чернышева. Возводился музей на общественные средства. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.