ФСБ задержала двух предполагаемых агентов польских спецслужб в Калининградской области
ФСБ заявила о выявлении агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области. По подозрению в шпионаже задержаны два человека, еще семерым гражданам Польши и трем россиянам объявили предостережения о недопустимости действий, которые могут быть квалифицированы как шпионаж или государственная измена. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает ТАСС.
По версии ведомства, участники сети собирали и передавали польской стороне сведения о российских военнослужащих и объектах Минобороны, а также информацию о социально-экономической ситуации в регионе, миграционной и социальной политике.
В отношении двух задержанных возбудили уголовные дела по статье 276 УК РФ (шпионаж). Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в ФСБ.
Других подробностей о личности задержанных и обстоятельствах расследования ведомство не привело.