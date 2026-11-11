В Дагестане отремонтировали дорогу к Карадахской теснине

В ходе ремонта на дороге уложили асфальт, восстановили поперечные и продольные уклоны, отремонтировали систему водоотвода. Также восстановлены обочины и кюветы, выполнен ремонт одного моста. На объекте смонтированы барьерные ограждения, установлены сигнальные столбики и дорожные знаки, нанесена разметка.