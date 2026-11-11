«Ямалстройинвест» подал жалобу в ВС РФ по спору о строительстве соцобъектов
АО «Ямалстройинвест» обжаловало в Верховном суде РФ решение Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, которое признало недействительными соглашения о строительстве социальных объектов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
Как пишет «Правда УрФО», если высшая судебная инстанция отклонит жалобу, договоры о финансировании будут расторгнуты. В этом случае компании «Ямалстройинвест» и «Нордмедком» обязаны будут вернуть в бюджет округа не менее 3,96 млрд руб. Всего соглашения были заключены на сумму около 13 млрд руб., сообщало издание.
Ранее власти Ямала использовали механизм инфраструктурных кредитов для возведения школ и детских садов в Салехарде, Губкинском и Тарко-Сале. По данным издания, УФАС установило, что такой подход позволил обойти обязательные конкурсные процедуры при выборе исполнителей.
Антимонопольный орган выявил, что «Нордмедком» и «Ямалстройинвест» получили преимущество. Окружные власти пытались оспорить это решение, и первая инстанция встала на их сторону. Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали позицию УФАС.