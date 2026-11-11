«Ямалстройинвест» подал жалобу в ВС РФ по спору о строительстве соцобъектов

Ранее власти Ямала использовали механизм инфраструктурных кредитов для возведения школ и детских садов в Салехарде, Губкинском и Тарко-Сале. По данным издания, УФАС установило, что такой подход позволил обойти обязательные конкурсные процедуры при выборе исполнителей.