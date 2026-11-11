Теннисисты из Самарской области стали призерами на международном турнире по пиклболу в Турции
Спортсмены Федерации тенниса Самарской области в составе сборной команды России выступили на международном турнире по пиклболу (малому теннису) European Pickleball Open 2026 в Турции. Все шесть юниоров стали призерами и завоевали 10 призовых результатов. Об этом сообщает минспорта Самарской области.
В одиночном разряде (10-14 лет) золото получила Виктория Марулина (Самара), серебро завоевали Мария Гришина (Тольятти) и Даниил Голинских (Тольятти). Бронзовую медаль получила Николь Платонова (Самара).
В парном разряде (10-14 лет) первое место заняли Виктория Марулина, Николь Платонова, второе — Даниил Голинских, Станислав Колесников (Тольятти) и третье — Мария Гришина, Алиса Юнусова (Самара).
В смешанном разряде (10-14 лет) серебро получили Виктория Марулина, Станислав Колесников, бронза досталась Николь Платоновой и Даниилу Голинских.
Мария Гришина и Шимон Валиш (Чехия) получили золото в смешанном парном разряде (15-17 лет).