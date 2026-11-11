Теннисисты из Самарской области стали призерами на международном турнире по пиклболу в Турции

Спортсмены Федерации тенниса Самарской области в составе сборной команды России выступили на международном турнире по пиклболу (малому теннису) European Pickleball Open 2026 в Турции. Все шесть юниоров стали призерами и завоевали 10 призовых результатов. Об этом сообщает минспорта Самарской области.