В Башкирии недропользователей обяжут следить за весом грузовиков

Министерство природопользования и экологии Башкирии предлагает обязать недропользователей устанавливать на грузовой транспорт специальные программно-технические комплексы, фиксирующие вес автомобилей. Законопроект прошел общественные обсуждения, до 17 ноября ему должны дать оценку регулирующего воздействия (процедура по выявлению избыточных обязанностей, запретов, ограничений для бизнеса или необоснованных расходов для предпринимателей и бюджетов всех уровней).