В Башкирии недропользователей обяжут следить за весом грузовиков
Министерство природопользования и экологии Башкирии предлагает обязать недропользователей устанавливать на грузовой транспорт специальные программно-технические комплексы, фиксирующие вес автомобилей. Законопроект прошел общественные обсуждения, до 17 ноября ему должны дать оценку регулирующего воздействия (процедура по выявлению избыточных обязанностей, запретов, ограничений для бизнеса или необоснованных расходов для предпринимателей и бюджетов всех уровней).
Планируется, что требования оборудовать автомобили будут прописываться в лицензиях на пользование участками недр местного значения. По мнению минэкологии, новый порядок решит проблему несоблюдения правил перевозки грузов при транспортировке полезных ископаемых. Это позволит повысить сохранность дорог.
Как сообщал «Ъ-Уфа», из-за систематического воздействия большегрузов в Башкирии, по оценке регионального минтранса, разрушены более 10% дорог. В частности, более 280 км пришли в негодность из-за перевозки инертных материалов.