Нотариуса из Самарской области оштрафовали за «слив» персональных данных

Как установлено в ходе разбирательства, действующий нотариус одного из нотариальных округов региона использовала служебное положение в преступных целях. Она вступила в сговор с сообщником, предоставила ему неправомерный доступ к Единой информационной системе нотариата (ЕИС) и передала пароль к программному обеспечению «Клиент ЕИС» с удаленным доступом к служебному компьютеру, а также авторизовала сессию с помощью своей учетной записи и усиленной квалифицированной электронной подписи.