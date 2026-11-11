Нотариуса из Самарской области оштрафовали за «слив» персональных данных
Она передала сообщнику пароль и электронную подпись для доступа к ЕИС и сфотографировала экраны с паспортными данными
Ставропольский районный суд Самарской области вынес обвинительный приговор нотариусу и ее сообщнику. Они признаны виновными в незаконном сборе и хранении компьютерной информации с персональными данными граждан группой лиц по предварительному сговору (ст. 272.1 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Как установлено в ходе разбирательства, действующий нотариус одного из нотариальных округов региона использовала служебное положение в преступных целях. Она вступила в сговор с сообщником, предоставила ему неправомерный доступ к Единой информационной системе нотариата (ЕИС) и передала пароль к программному обеспечению «Клиент ЕИС» с удаленным доступом к служебному компьютеру, а также авторизовала сессию с помощью своей учетной записи и усиленной квалифицированной электронной подписи.
Благодаря этому сообщник обвиняемой беспрепятственно заходил в базу данных, знакомился с паспортными данными граждан РФ и тайно копировал их. Полученные цифровые снимки он незаконно хранил в памяти устройства.
Кроме того, суд доказал факты личного участия нотариуса в компрометации данных. В частности, обвиняемая самостоятельно фотографировала экраны рабочих ПК с персональными данными граждан и пересылала эти изображения сообщнику через мессенджер.
Приговором суда нотариус признана виновной по п. «г» ч. 3 ст. 272.1, пп. «в, г» ч. 3 ст. 272.1, п. «г» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ. Она оштрафована на 700 тыс. рублей, а также на два года лишена права заниматься деятельностью, связанной с обработкой, хранением и распоряжением охраняемой законом информацией. Ее сообщник осужден по п. «в» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ и оштрафован на 400 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.