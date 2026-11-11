Выставка графики Виктора Корьякина открылась в «Синара Арт»
В пространстве «Синара Арт» в Екатеринбурге открылась персональная выставка Виктора Корьякина «Предчувствие снега». Экспозиция объединила более 40 работ, созданных на протяжении почти 20 лет. Собранная коллекция стала антологией художественного мира автора, куда вошли разнообразные печатные техники и визуальные сюжеты.
Виктор Корьякин родом из Краснотурьинска. В 2004 году он закончил графический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института. С 2004 по 2008 год художник занимался анимацией и компьютерным моделированием. С 2011 года стал членом Союза Художников (секция графики). Сейчас живет и работает в Екатеринбурге, где создает новые работы в техниках графики, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства (ДПИ).
На выставке представлено листы с графикой, выполненные в технике линогравюры, сухой иглы и ксилографии: «На берегу» (2001), «Стекольщики» (2002), «В две дуды» (2013), «Брось пистолет» (2026). Центральным героем произведений стал человек («На районе» и «Человек собака дерево», 2012), включая автопортрет художника — «Без названия» (2022).
Мастер показал коллекцию своих произведений впервые за шесть лет. «Тут есть работы со второго курса. Смотрю и понимаю, что рисунки хранят информацию. Я эти работы давно не видел и какие-то воспоминания мне вернулись. Персональных выставок у меня давно не было, как коронавирус начался, все приумолкло. Но у меня изменился взгляд на гравюру. Я начал делать что-то на улице, потому что художнику нужен зритель»,— рассказал Виктор Корьякин.
Изображенные персонажи существуют на границе повседневной реальности и хтонического мира («Призраки Дикого Запада» и «Зайцы и спаниель», 2026). Зритель может проследить, как в разные периоды автор менял свое взаимодействие с графической фактурой («Бас-гитарист», 2001 и «Саныч и Басяня», 2008).
У автора лежит стопка эскизов, нарисованная разными материалами, оказавшимися под рукой. В дальнейшем эти образы становятся полноценными работами, но некоторые картины художник пишет сразу на большом холсте. Таким примером стала ксилография «Предчувствие осени» (2012).
Посетить выставку можно до 13 декабря.