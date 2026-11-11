Выставка графики Виктора Корьякина открылась в «Синара Арт»

Мастер показал коллекцию своих произведений впервые за шесть лет. «Тут есть работы со второго курса. Смотрю и понимаю, что рисунки хранят информацию. Я эти работы давно не видел и какие-то воспоминания мне вернулись. Персональных выставок у меня давно не было, как коронавирус начался, все приумолкло. Но у меня изменился взгляд на гравюру. Я начал делать что-то на улице, потому что художнику нужен зритель»,— рассказал Виктор Корьякин.