На Кубани повысили транспортный налог на мотоциклы, автобусы и грузовые автомобили
В Краснодарском крае ставка транспортного налога для мотоциклов с двигателями мощностью свыше 35 лошадиных сил составит 50 руб. за каждую силу. Для сравнения, сейчас владельцы мотоциклов мощностью от 35 до 50 л. с. платят 15 руб. за лошадиную силу, а в категории от 50 до 100 л. с. ставка составляет 35 руб. Одновременно налог для автобусов к 2029 году вырастет вдвое. Это следует из закона Краснодарского края №5588-КЗ, с которым ознакомился «Ъ-Кубань».
Для автобусов мощностью до 200 л. с. включительно ставка увеличится с нынешних 25 руб. до 33 руб. за лошадиную силу в 2027 году, до 41 руб. в 2028-м и до 50 руб. в 2029 году. Для более мощных автобусов налог вырастет с 50 до 68 руб. в 2027 году, до 85 руб. в 2028-м и до 100 руб. в 2029 году.
Изменения затронут и владельцев грузовых автомобилей. Для машин мощностью до 100 л. с. ставка составит 19 руб. за лошадиную силу в 2027 году, 21 руб. в 2028-м и 25 руб. в 2029-м против действующих 15 руб. Для грузовиков мощностью свыше 100 до 150 л. с. включительно налог увеличится с 30 до 33, 36 и 40 руб. соответственно.
Для грузовых автомобилей мощностью свыше 150 до 200 л. с. ставка останется на уровне 50 руб. Для машин мощностью от 200 до 250 л. с. она увеличится с 60 до 65 руб., а для грузовиков мощнее 250 л. с. — с 80 до 85 руб. за каждую лошадиную силу.
Для мотоциклов мощностью до 20 л. с. ставка составит 10 руб. за лошадиную силу. В диапазоне свыше 20 до 35 л. с. предусмотрено поэтапное повышение: 12 руб. в 2027 году, 16 руб. в 2028-м и 20 руб. в 2029 году. Для других самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу ставка увеличится с 15 до 25 руб.
Ранее депутаты Законодательного собрания края одобрили поэтапное повышение ставок для легковых автомобилей. В частности, для машин мощностью до 100 л. с. налог вырастет с 12 руб. за каждую лошадиную силу до 16 руб. в 2027 году, 20 руб. в 2028-м и 25 руб. в 2029-м. Для автомобилей мощностью свыше 100 до 150 л. с. ставка составит 31, 34 и 35 руб. соответственно.
Новые ставки вступят в силу по истечении месяца после официального опубликования закона, но не ранее 1 января 2027 года.