На Кубани повысили транспортный налог на мотоциклы, автобусы и грузовые автомобили

Для автобусов мощностью до 200 л. с. включительно ставка увеличится с нынешних 25 руб. до 33 руб. за лошадиную силу в 2027 году, до 41 руб. в 2028-м и до 50 руб. в 2029 году. Для более мощных автобусов налог вырастет с 50 до 68 руб. в 2027 году, до 85 руб. в 2028-м и до 100 руб. в 2029 году.