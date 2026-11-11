За попытку расправы над подростком задержана студентка омского техникума

В Омской области правоохранительные органы задержали 19-летнюю студентку одного из местных техникумов после попытки расправы над другой учащейся этого учебного заведения. Ей предъявлены обвинения в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщила прокуратура региона.