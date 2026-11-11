За попытку расправы над подростком задержана студентка омского техникума
В Омской области правоохранительные органы задержали 19-летнюю студентку одного из местных техникумов после попытки расправы над другой учащейся этого учебного заведения. Ей предъявлены обвинения в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщила прокуратура региона.
По версии следствия, вечером 9 ноября жительница поселка Большеречье обманом выманила несовершеннолетнюю знакомую в безлюдное место, где нанесла ей множественные ранения кухонным ножом. Нападение на телефон снимала подруга злоумышленницы. На крики пострадавшей откликнулись прохожие, которые вызвали полицию, пояснили в ведомстве.
Фигурантка дела попыталась скрыться с места преступления, однако вскоре была задержана сотрудниками МВД. Свою вину задержанная признала, уточнили в областном управлении СКР.