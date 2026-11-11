Замглавы минприроды Свердловской области назначен Олег Сандаков

Профессиональную деятельность господин Сандаков начал в 1980-х годах в питомнике Восточного лесничества Шалинского межколхозного лесхоза, в лесничестве он позднее занял пост замдиректора по капстроительству и ремонту. С 1994 по 2002 год он работал государственным транспортным инспектором по Шалинскому району. В 2001 году возглавил администрацию поселка Шаля. С 2004 по 2015 год был главой Шалинского района. Затем руководил департаментом лесного хозяйства региона, а с 2020 года занимал аналогичную должность в Федеральном агентстве лесного хозяйства по УрФО.