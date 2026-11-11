Театр «Современник» привез в Екатеринбург «Женитьбу Бальзаминова»

Главную мужскую роль исполнил Дмитрий Смолев. По словам артиста, даже спустя сто лет персонаж не утратил своей актуальности: «Он тот человек, который хочет ничего не делать, но при этом, чтобы было все. И желательно богатая невеста. Как в наше время: сидеть на одном месте, чесать пузо, пить пиво — и чтобы был "Мерседес". Только тогда кареты были шикарные».