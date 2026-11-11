Театр «Современник» привез в Екатеринбург «Женитьбу Бальзаминова»
На сцене Свердловского академического театра драмы представили спектакль «Женитьба Бальзаминова» режиссера Сергея Газарова. Комедия по произведениям Александра Островского стала громкой премьерой московского театра «Современник» в 2025 году. Гастрольные показы идут два дня — 10 и 11 ноября.
В основу истории легли две комедии из знаменитой трилогии Александра Островского «Женитьба Бальзаминова» — «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» и «За чем пойдешь, то и найдешь». Постановка не только сохранила характерный юмор драматурга, но и показала современные размышления режиссера о счастье.
«Нужны правильные версии — живые, сегодняшние. Кто такой Бальзаминов сегодня? Нельзя игнорировать молодежь. Это глупо и совершенно бесперспективно. Наоборот, классика дает возможность прийти к чему-то более утвержденному, проверенному и долговечному»,— считает господин Газаров.
По сюжету мелкий чиновник Михайло Бальзаминов мечтает о богатстве и счастье, которое видит только в выгодной женитьбе. В своих фантазиях он, то генерал, то царь, создающий справедливый мир, где богатые женятся на бедных. Герой показан не инфантильным чудаком, а искренним мечтателем, философом и романтиком.
Главную мужскую роль исполнил Дмитрий Смолев. По словам артиста, даже спустя сто лет персонаж не утратил своей актуальности: «Он тот человек, который хочет ничего не делать, но при этом, чтобы было все. И желательно богатая невеста. Как в наше время: сидеть на одном месте, чесать пузо, пить пиво — и чтобы был "Мерседес". Только тогда кареты были шикарные».
В постановке задействованы Алена Бабенко, Ольга Родина, Янина Романова, Илья Древнов, Наталья Качалова, Виктория Романенко, Дарья Белоусова, Вероника Амирханова, Софья Милютина, Марта Хованская и другие артисты театра.