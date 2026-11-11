Суд в Тюменской области обязал выплатить 1,5 млн дочери за гибель отца на СВО
Омутинский районный суд встал на сторону жительницы Тюменской области, признав за ней право на получение единовременной выплаты в размере 1,5 млн руб. за гибель отца на специальной военной операции (СВО). Управление социальной защиты населения Омутинского, Армизонского и Юргинского муниципальных округов обязано перечислить средства.
Суд установил, что заявительница является дочерью военнослужащего, погибшего 6 декабря 2024 года при исполнении служебных обязанностей. При этом она имеет статус инвалида II группы с детства. Мера поддержки предусмотрена постановлением правительства Тюменской области от 1 апреля 2022 года № 205-п.
Ранее управление соцзащиты отказало дочери в выплате, сославшись на то, что супруга погибшего уже получила 3 млн руб. В качестве основания был указан подпункт «з» пункта 15 Порядка: обращение после получения средств другим членом семьи. Суд постановил, что получение супругой иной социальной помощи не лишает дочь права на дополнительную меру. Требования были признаны обоснованными и удовлетворены в полном объеме.