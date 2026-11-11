Суд в Тюменской области обязал выплатить 1,5 млн дочери за гибель отца на СВО

Ранее управление соцзащиты отказало дочери в выплате, сославшись на то, что супруга погибшего уже получила 3 млн руб. В качестве основания был указан подпункт «з» пункта 15 Порядка: обращение после получения средств другим членом семьи. Суд постановил, что получение супругой иной социальной помощи не лишает дочь права на дополнительную меру. Требования были признаны обоснованными и удовлетворены в полном объеме.