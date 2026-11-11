Число специализированных пивных магазинов в Ростовской области выросло на 4%
Количество магазинов, торгующих пивом, в Ростовской области с начала 2026 года увеличилось на 4%. По состоянию на 1 ноября в регионе работали 413 таких торговых точек против 397 на начало года. сообщил «Блокнот Ростов» со ссылкой на аналитиков «Контур.Фокуса».
За январь–октябрь в области зарегистрированы 94 новых пивных магазина, деятельность 78 торговых точек прекращена. Чистый прирост составил 16 объектов.
Основную часть участников рынка составляют индивидуальные предприниматели: на их долю приходится 97,82% специализированных магазинов по продаже пива. Еще 2,18% работают в форме юридических лиц.