В Кургане установят причины повторного отключения воды в 40 домах
Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил организовать проверку из-за новой аварии на сетях, оставившей без холодной воды более 40 домов и соцучреждений в региональном центре. Об этом сообщает пресс-служба зауральского ведомства.
Две аварии на сетях водопровода произошли утром 11 ноября. По данным АО «Водный союз», без ресурса осталась часть домов на улицах Кремлева, Сухэ-Батора, Тимофея Невежина, Победы и Свердлова, а также на улицах 5-й, 6-й, 6а микрорайон, Молодежи и Витебского. Прокуратуре Кургана необходимо дать оценку действиям или бездействию ответственных должностных лиц, в случае выявления нарушений принять соответствующие меры. Подобные инциденты в Кургане были зафиксированы 9 ноября.