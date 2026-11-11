В Екатеринбурге начались съемки фильма Антона Бутакова «До первой встречи»

«Для меня это история не столько о смерти, сколько о рождении артиста. В начале фильма Дима все время кем-то притворяется. Но за всеми Гагариными, пиратами и клоунами нет его самого. И только встреча с человеком, которому от него ничего не нужно, кроме его присутствия, заставляет Диму впервые выйти без маски»,— рассказал Антон Бутаков.