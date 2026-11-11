В Екатеринбурге начались съемки фильма Антона Бутакова «До первой встречи»
В жилом доме на ул. Куйбышева, 48а в Екатеринбурге стартовали съемки короткометражного фильма «До первой встречи» режиссера и руководителя Центра современной драматургии (ЦСД) Антона Бутакова.
На площадках задействованы более 60 студентов-практикантов Школы кино Свердловской киностудии совместно с выпускниками прошлых лет. Премьера кинокартины запланирована на 2027 год, сообщили организаторы.
Кинопроект расскажет историю 16-летнего начинающего актера Димы (роль исполнит Сергей Бушин), который работает волонтером и развозит продукты пожилым людям. Обычные визиты к одинокой старушке (сыграет Екатерина Горяева) он превращает в маленькие спектакли. Пока ее последний подарок не заставляет его впервые решиться выйти на сцену без образа.
«Для меня это история не столько о смерти, сколько о рождении артиста. В начале фильма Дима все время кем-то притворяется. Но за всеми Гагариными, пиратами и клоунами нет его самого. И только встреча с человеком, которому от него ничего не нужно, кроме его присутствия, заставляет Диму впервые выйти без маски»,— рассказал Антон Бутаков.
«До первой встречи» станет шестым короткометражным фильмом Свердловской киностудии, где на съемках присутствуют студенты Школы кино. В этом году на нескольких площадках работают выпускники курсов: «Ассистент художника по гриму», «Локейшен-менеджер», «Монтажер трейлеров» и «Административный персонал». Работу над фильмом они начали задолго до съемок. Так, команда «Локейшен-менеджер» около месяца подбирала и согласовывала локации по всему Екатеринбургу — от жилых квартир в старом фонде и рынка до детского центра.