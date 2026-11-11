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Выпуск газеты №208

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Северо-Запад

Трое рабочих пострадали при атаке БПЛА на порт в Усть-Луге

Три человека пострадали в результате атаки беспилотников на портовую зону Усть-Луги в Кингисеппском районе Ленинградской области. Угрозы их жизни нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По предварительным данным, за ночь над Ленинградской областью сбили 150 БПЛА. Целью атаки была портовая зона Усть-Луги. После попадания нескольких беспилотников там произошло возгорание.
Губернатор сообщил, что беспилотная опасность в Ленинградской области отменена. Информация о последствиях атаки уточняется.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор