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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

В Краснодаре отменили угрозу беспилотной опасности

В Краснодаре объявили отбой беспилотной опасности. Об этом сообщили в МЦУ КРД.
«Если вы обнаружили обломки беспилотника: сообщите об этом по телефону 112, не подходите и по возможности не допускайте к ним третьих лиц до прибытия правоохранительных органов и спецслужб, не фотографируйте»,— говорится в сообщении.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», власти Краснодара рекомендовали жителям оставить детей дома в связи с сохраняющейся угрозой применения БПЛА. Занятия в школах и детских садах до отмены угрозы проводиться не будут.
Мария Хоперская