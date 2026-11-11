В Краснодаре отменили угрозу беспилотной опасности
В Краснодаре объявили отбой беспилотной опасности. Об этом сообщили в МЦУ КРД.
«Если вы обнаружили обломки беспилотника: сообщите об этом по телефону 112, не подходите и по возможности не допускайте к ним третьих лиц до прибытия правоохранительных органов и спецслужб, не фотографируйте»,— говорится в сообщении.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», власти Краснодара рекомендовали жителям оставить детей дома в связи с сохраняющейся угрозой применения БПЛА. Занятия в школах и детских садах до отмены угрозы проводиться не будут.