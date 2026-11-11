Комплекс подавления Starlink развернут над Кубанью

«„Волной куполом гарантом“ пока закрыто не все, но есть план развертывания. В скором времени все значимые объекты, которые являются целями для ВСУ в приграничных районах, на территории Новороссии, Шахт, Ростова, Кубани, Белгородской и Курской областей уже будут закрыты комплексами „Волна купол гарант“»,— приводит агентство слова собеседника.