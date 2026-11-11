Комплекс подавления Starlink развернут над Кубанью
Комплекс радиоэлектронного подавления «Волна купол гарант», противодействующий спутниковой системе Starlink, планируется использовать для защиты значимых объектов приграничных территорий России. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, испытания комплекса полностью завершились в начале 2026 года, после чего началось его массовое производство.
«„Волной куполом гарантом“ пока закрыто не все, но есть план развертывания. В скором времени все значимые объекты, которые являются целями для ВСУ в приграничных районах, на территории Новороссии, Шахт, Ростова, Кубани, Белгородской и Курской областей уже будут закрыты комплексами „Волна купол гарант“»,— приводит агентство слова собеседника.
Он добавил, что противник использует взломанные терминалы Starlink, работающие над территорией России: они позволяют управлять дронами, диверсионными группами и безэкипажными катерами для атак на объекты инфраструктуры.