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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Комплекс подавления Starlink развернут над Кубанью

Комплекс радиоэлектронного подавления «Волна купол гарант», противодействующий спутниковой системе Starlink, планируется использовать для защиты значимых объектов приграничных территорий России. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, испытания комплекса полностью завершились в начале 2026 года, после чего началось его массовое производство.
«„Волной куполом гарантом“ пока закрыто не все, но есть план развертывания. В скором времени все значимые объекты, которые являются целями для ВСУ в приграничных районах, на территории Новороссии, Шахт, Ростова, Кубани, Белгородской и Курской областей уже будут закрыты комплексами „Волна купол гарант“»,— приводит агентство слова собеседника.
Он добавил, что противник использует взломанные терминалы Starlink, работающие над территорией России: они позволяют управлять дронами, диверсионными группами и безэкипажными катерами для атак на объекты инфраструктуры.
Мария Хоперская