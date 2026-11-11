Реставрацию Дома игумена в Верхотурье завершат в 2027 году

Дом игумена был построен в период с 1800 по 1808 год, он считается памятником монастырской гражданской архитектуры начала XIX века. В середине века конструкцию расширили, добавив балконы, дополнительные входы и кухню с подвалом. В разное время здание служило для размещения келий, монастырской канцелярии, архива и кухни. Восстановление здания проходит в рамках проекта преображения Верхотурья.