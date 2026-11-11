Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №208

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В ночь на 11 ноября над пятью районами Дона сбили около 40 дронов

В ночь на среду, 11 ноября, над пятью районами Ростовской области уничтожили около 40 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Дроны сбили в Боковском, Верхнедонском, Миллеровском Шолоховском и Чертковском раойнах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.
Вместе с тем, после прошлой атаки на Миллеровский район 8 ноября, электроснабжение сельских поселений организовали по резервной схеме. На электроподстанции, поврежденной обломками БПЛА, ведутся восстановительные работы.
На участке трассы Р-280 в районе моста через реку Миус, который ранее также подвергался атаке БПЛА, движение закрыто. Ведутся восстановительные работы.
Мария Хоперская