В ночь на 11 ноября над пятью районами Дона сбили около 40 дронов
В ночь на среду, 11 ноября, над пятью районами Ростовской области уничтожили около 40 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Дроны сбили в Боковском, Верхнедонском, Миллеровском Шолоховском и Чертковском раойнах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.
Вместе с тем, после прошлой атаки на Миллеровский район 8 ноября, электроснабжение сельских поселений организовали по резервной схеме. На электроподстанции, поврежденной обломками БПЛА, ведутся восстановительные работы.
На участке трассы Р-280 в районе моста через реку Миус, который ранее также подвергался атаке БПЛА, движение закрыто. Ведутся восстановительные работы.