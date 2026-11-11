В Ростовской области ликвидировали пожар на объекте хранения нефтепродуктов
В Неклиновском районе Ростовской области потушен пожар на объекте хранения нефтепродуктов. Об этом сообщил региональный департамент по предупреждению и ликвидации ЧС.
Возгорание произошло накануне вечером в одном из хуторов района. Вызов в экстренную службу поступил в 18:42. По данным ведомства, сначала на площадке загорелись коммуникации, после чего произошла разгерметизация. Огонь охватил 36 кв. метров.
К тушению привлекли пятерых сотрудников и две единицы техники областной противопожарной службы, а также восьмерых человек и две спецмашины от МЧС. Открытое пламя ликвидировали в 21:37 — через три часа после возгорания.