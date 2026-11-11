В Краснодаре из-за угрозы БПЛА отменили занятия в школах и детских садах
Власти Краснодара рекомендовали жителям оставить детей дома в связи с сохраняющейся угрозой применения БПЛА. Занятия в школах и детских садах до отмены угрозы проводиться не будут, сообщили в МЦУ КРД.
Родителей, которые уже направили детей в учебные заведения, заверили: педагоги встретят их и сопроводят в безопасное место.
О продолжительности ограничений в сообщении властей не говорится — они действуют до официальной отмены угрозы.