Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №208

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

В Краснодаре из-за угрозы БПЛА отменили занятия в школах и детских садах

Власти Краснодара рекомендовали жителям оставить детей дома в связи с сохраняющейся угрозой применения БПЛА. Занятия в школах и детских садах до отмены угрозы проводиться не будут, сообщили в МЦУ КРД.
Родителей, которые уже направили детей в учебные заведения, заверили: педагоги встретят их и сопроводят в безопасное место.
О продолжительности ограничений в сообщении властей не говорится — они действуют до официальной отмены угрозы.
Мария Хоперская