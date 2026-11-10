Саратовский губернатор назвал увольнение пяти министров «плановой ротацией»
Роман Бусаргин прокомментировал ситуацию на своей прямой линии
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объяснил причины произошедших за месяц отставок пяти министров. Глава региона высказался на своей прямой линии.
Господин Бусаргин назвал фейками сообщения о «нестабильности в системе региональной власти». Губернатор отметил, что решения о смене руководителей пяти ведомств приняли, «исходя из тех задач по развитию региона, которые стоят». «Везде нужны эффективные решение, движение вперед. Это нормальный процесс. Это плановая ротация и назначение новых руководителей, которые смогут обеспечить непрерывность работы министерств и выполнения всех задач. <...> Нестабильности никакой нет»,— подчеркнул чиновник,
За последнее время в Саратовской области постов лишились пять министров. Руководителей сменили в ведомствах, курирующих здравоохранение, экономическое развитие, внутреннюю и муниципальную политику, природные ресурсы и экологию, а также инвестиционную политику.