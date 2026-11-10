Саратовский губернатор назвал увольнение пяти министров «плановой ротацией»

Господин Бусаргин назвал фейками сообщения о «нестабильности в системе региональной власти». Губернатор отметил, что решения о смене руководителей пяти ведомств приняли, «исходя из тех задач по развитию региона, которые стоят». «Везде нужны эффективные решение, движение вперед. Это нормальный процесс. Это плановая ротация и назначение новых руководителей, которые смогут обеспечить непрерывность работы министерств и выполнения всех задач. <...> Нестабильности никакой нет»,— подчеркнул чиновник,