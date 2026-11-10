На Урале сократили условный срок водителю «БелАЗа», задавившему двух коллег
Свердловский областной суд сократил с трех с половиной до двух лет условный срок водителю «БелАЗа» Артему Власову, который в 2024 году во время работ на карьере наехал на двух коллег, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Апелляционная инстанция изменила категорию преступления с тяжкой на средней тяжести и учла в качестве смягчающего обстоятельства наличие у осужденного малолетнего ребенка. В остальной части приговор оставлен без изменения.
Инцидент произошел 28 октября 2024 года на территории карьера АО «ЕВРАЗ КГОК». Как установил суд, Артем Власов вышел на смену на карьерном самосвале с неисправными камерами системы непрямого обзора. О поломке он не сообщил лицу технического надзора.
Около 23:00 на площадке временного перегрузочного пункта водитель совершил разворот самосвала без подачи сигнала поворота. В результате «БелАЗ» наехал на автомобиль УАЗ-Pickup, в котором находились мастер горного автотракторного цеха и помощник машиниста. Оба мужчины погибли на месте происшествия.
В результате происшествия УАЗ был уничтожен полностью. Ущерб предприятию составил более 1,7 млн руб.
Водитель «БелАЗа» признал вину и был осужден по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 217 УК РФ).