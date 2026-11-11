Стройка набрала долгов

В ПФО задолженность застройщиков, использующих эскроу-счета, превысила 1 трлн руб., с начала года она выросла на 23,3%. В Татарстане задолженность застройщиков составила 334,7 млрд руб., за год прибавив 22,4%, а в Кировской области объем кредитных договоров вырос почти вдвое. Как отмечает эксперт, ситуация требует пристального внимания, хотя пока не перешла в разряд критических: покрытие проектного финансирования средствами эскроу в августе упало до минимальных с 2020 года значений, что особенно критично для компаний с высокой долговой нагрузкой и небольших застройщиков.