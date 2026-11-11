Стройка набрала долгов
Задолженность застройщиков в ПФО выросла на 23% с начала года
В ПФО задолженность застройщиков, использующих эскроу-счета, превысила 1 трлн руб., с начала года она выросла на 23,3%. В Татарстане задолженность застройщиков составила 334,7 млрд руб., за год прибавив 22,4%, а в Кировской области объем кредитных договоров вырос почти вдвое. Как отмечает эксперт, ситуация требует пристального внимания, хотя пока не перешла в разряд критических: покрытие проектного финансирования средствами эскроу в августе упало до минимальных с 2020 года значений, что особенно критично для компаний с высокой долговой нагрузкой и небольших застройщиков.
В Приволжском федеральном округе задолженность застройщиков, использующих эскроу-счета для расчетов по договорам долевого участия, за месяц выросла на 18,7 млн руб., или на 1,8%. По данным Банка России, на 1 октября она составила чуть более 1 трлн руб., а с начала года выросла на 23,3%. Одновременно в округе увеличивается объем проектного финансирования: к 1 марта 2026 года он достиг почти 2,5 трлн руб., прибавив 0,5% к предыдущему месяцу и 20% к январю.
В Татарстане зафиксирована крупнейшая в ПФО задолженность — 334,7 млрд руб. по состоянию на 1 октября 2026 года. За месяц она выросла на 1,8%, с начала года — на 22,4%. Республика также лидирует по объему действующих кредитных договоров на строительство жилья — 807,6 млрд руб., что на 0,7% больше, чем месяцем ранее, и на 9,8% больше, чем в начале года.
В Чувашии задолженность застройщиков составляет почти 28,4 млрд руб., рост к началу года — 23%. Объем действующих кредитных договоров — 45,8 млрд руб., рост к началу года — 16,5%.
В Марий Эл задолженность достигает почти 15,5 млрд руб., прибавив с начала года 50,5%. Объем кредитных договоров — 30,2 млрд руб., рост к началу года — 53%.
В Кировской области задолженность составляет 18,2 млрд руб., увеличившись с начала года на 87,6%. Объем кредитных договоров — 36,9 млрд руб., рост к началу года — почти вдвое, 99,4%.
Среди остальных регионов ПФО наибольшие показатели — у Башкортостана, где задолженность составляет 186,1 млрд руб. при объеме кредитных договоров 339,1 млрд, и Пермского края — 117,4 млрд и 365,2 млрд руб. соответственно. В Нижегородской области задолженность достигает почти 101 млрд руб., в Самарской — 90,1 млрд руб., в Пензенской — 72,9 млрд. Замыкают список Удмуртия с 40,9 млрд, Оренбургская область с 17,2 млрд, Ульяновская с 15 млрд, Саратовская с 7,6 млрд и Мордовия с 5,7 млрд руб. В целом по России задолженность составляет 11,6 трлн руб., увеличившись с начала года почти на 14%, а объём кредитных договоров — 25,1 млрд руб. с ростом к началу года на 10,25%.
Ситуация с долгами застройщиков по проектному финансированию требует пристального внимания, хотя пока и не перешла в разряд критических, сообщила «Ъ Волга-Урал» аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым.
«На общероссийском фоне, где покрытие проектного финансирования средствами эскроу в августе упало до минимальных с 2020 года 65,8%, ПФО как один из крупнейших строительных рынков неизбежно испытывает те же трудности. Главные причины падения — распространение рассрочек и рост числа отказов дольщиков от приобретенных квартир. Охлаждение спроса на фоне все еще дорогой рыночной ипотеки также играет свою роль», — отметила эксперт.
Кристина Гудым добавила, что риск остановки отдельных проектов сохраняется, поскольку падение покрытия до 65,8% напрямую ухудшает условия кредитования. Банки, видя нехватку средств на эскроу-счетах, начинают закладывать повышенные риски в ставки по проектному финансированию или требуют дополнительных гарантий. Это может стать критическим фактором для компаний с высокой долговой нагрузкой и небольших застройщиков, у которых может не хватить ликвидности для обслуживания кредитов на фоне замедления реальных продаж.