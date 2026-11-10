В Краснодаре изменили маршруты пяти трамваев из-за неисправности контактной сети
В Краснодаре временно остановили движение трамваев №1, 2, 5, 8 и 15 на пересечении улиц Коммунаров и Хакурате. Причиной стала техническая неисправность контактной сети, сообщили в МЦУ города.
На время ремонтных работ трамваи №1 и 2 следуют от улицы Декабристов по Садовой, Дмитриевской Дамбе и Гоголя до улицы Индустриальной и обратно.
Вагоны №5 и 8 направлены от улицы Петра Метальникова через Садовую, далее они продолжают движение по своим маршрутам. Трамвай №15 следует от улицы Петра Метальникова по Садовой, Дмитриевской Дамбе и Гоголя до Индустриальной и обратно.
Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок.