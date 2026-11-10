В Краснодаре изменили маршруты пяти трамваев из-за неисправности контактной сети

Вагоны №5 и 8 направлены от улицы Петра Метальникова через Садовую, далее они продолжают движение по своим маршрутам. Трамвай №15 следует от улицы Петра Метальникова по Садовой, Дмитриевской Дамбе и Гоголя до Индустриальной и обратно.