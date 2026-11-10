Челябинский «Трактор» обыграл «Шанхайских драконов» в матче КХЛ
Судьба матча решилась в двух первых периодах
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» встречался на домашнем льду с «Шанхайскими драконами».
В первом периоде хозяева льда дважды поразили ворота гостей. Сначала отличился Михаил Рольгизер, а затем Артемий Низамеев. В начале второго периода при игре в меньшинстве выход один на один с вратарем гостей реализовал еще один форвард «Трактора» Александр Шэн. В середине двадцатиминутки Никита Сошников довел преимущество челябинцев до четырех шайб.
В третьем периоде сначала форвард «Драконов» Дмитрий Яшкин отыграл одну шайбу, а затем его товарищ по команде Егор Соловьев сократил преимущество челябинцев до двух шайб. За три с половиной минуты до конца основного времени игры гости сменили вратаря на шестого полевого игрока, однако этим воспользовался «Трактор» — в пустые ворота шайбу отправил форвард хозяев Борис Катчук. 5:2 — победа челябинского клуба.
После 25 проведенных игр «Трактор» набрал 26 очков, что позволило ему войти в зону плей-офф, куда попадают первые восемь команд Восточной конференции КХЛ.