Челябинский «Трактор» обыграл «Шанхайских драконов» в матче КХЛ

В третьем периоде сначала форвард «Драконов» Дмитрий Яшкин отыграл одну шайбу, а затем его товарищ по команде Егор Соловьев сократил преимущество челябинцев до двух шайб. За три с половиной минуты до конца основного времени игры гости сменили вратаря на шестого полевого игрока, однако этим воспользовался «Трактор» — в пустые ворота шайбу отправил форвард хозяев Борис Катчук. 5:2 — победа челябинского клуба.