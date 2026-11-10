Мэрия Ульяновска настаивает на привлечении ресурсоснабжающих организаций к приемке МКД

В мэрии «Ъ-Волга» ответили, что о проблеме знают, «и в любом случае городским службам за свой счет придется срочно исправлять ситуацию». Глава управления информационной политики администрации города Андрей Шафиров в беседе с «Ъ-Волга» отметил, что уже не в первый раз застройщики нарушают требования по передаче городу инженерных коммуникаций, в следствие чего «тот же “Ульяновскводоканал” вынужден за свой счет устранять аварии и недоделки застройщиков, которые, передав дом в эксплуатацию, больше не намерены им заниматься. «Самый яркий пример — канализационные сети микрорайона “Юго-Западный”, которые были построены с нарушением технологии (около трех километров), их пришлось в связи с многочисленными авариями принять на баланс, но теперь заниматься ремонтом», — отметил господин Шафиров. По его словам, в связи с этим глава города Александр Болдакин поставил задачу ввести в состав комиссии по приемке МКД представителей ресурсоснабжающих организаций и до получения их согласия на приемку сетей разрешений на ввод МКД в эксплуатацию не выдавать.