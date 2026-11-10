Мэрия Ульяновска настаивает на привлечении ресурсоснабжающих организаций к приемке МКД
Прокуратура Засвияжского района Ульяновска начала проверку фактов нарушения прав жильцов многоквартирного дома (МКД), которых на несколько дней оставили без воды и водоотведения. Об этом во вторник «Ъ-Волга» сообщили в прокуратуре Ульяновской области.
Основанием для проверки стало сообщение жильцов, размещенное в группе «Твоя “Новая жизнь”» соцсети «Вконтакте». В минувшую субботу жильцы сообщили, что в микрорайоне «Новая жизнь» в доме №4А на ул. Александра Невского 322 квартиры на тот момент уже двое суток оставались без холодного и горячего водоснабжения, и даже подвоз «хотя бы технической воды» никем не осуществлялся. Жильцы обращались в различные инстанции, но УМУП «Ульяновскводоканал» ссылался на управляющую компанию, которая к нему пока не обращалась, а управляющая компания перекладывала ответственность на «Ульяновскводоканал» и застройщика. Как выяснили жильцы, оказалось, что инженерные сети не были переданы застройщиком (ООО «СЗ “Новая жизнь — Ульяновск”» в собственность муниципалитета.
Весной этого года застройщик обращался к мэрии с просьбой принять инженерные сети. «Ульяновскводоканал» ответил, что не против, но при условии передачи всех технологически связанных трубопроводов, при этом было рекомендовано осуществить прокладку труб к точкам присоединения к инженерным сетям «Ульяновскводоканала». Более обращений от застройщика о передаче сетей не поступало, в связи с чем в мэрии считают, что застройщик должен был сам вести их обслуживание. Между тем, по словам жильцов, опасаясь ухудшения ситуации, управляющая компания «Юго-Запад» отключила водоснабжение, поскольку вода стала выдавливать канализационные стоки и возникла угроза затопления подвала, электрощитовой и насосного оборудования. Подобная ситуация уже возникала 22 октября.
В мэрии «Ъ-Волга» ответили, что о проблеме знают, «и в любом случае городским службам за свой счет придется срочно исправлять ситуацию». Глава управления информационной политики администрации города Андрей Шафиров в беседе с «Ъ-Волга» отметил, что уже не в первый раз застройщики нарушают требования по передаче городу инженерных коммуникаций, в следствие чего «тот же “Ульяновскводоканал” вынужден за свой счет устранять аварии и недоделки застройщиков, которые, передав дом в эксплуатацию, больше не намерены им заниматься. «Самый яркий пример — канализационные сети микрорайона “Юго-Западный”, которые были построены с нарушением технологии (около трех километров), их пришлось в связи с многочисленными авариями принять на баланс, но теперь заниматься ремонтом», — отметил господин Шафиров. По его словам, в связи с этим глава города Александр Болдакин поставил задачу ввести в состав комиссии по приемке МКД представителей ресурсоснабжающих организаций и до получения их согласия на приемку сетей разрешений на ввод МКД в эксплуатацию не выдавать.
Насколько исполнено поручение главы города, неизвестно. Во вторник в мэрии ответить на этот вопрос не смогли.